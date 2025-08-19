花蓮罷團發聲明不銷毀志工保密協議 志工怒：拒絕個資被保存

罷團「微光花蓮」昨天貼文「保密協議保存聲明」，表示為保護連署人、志工不因個資外流，遭政治清算迫害的可能，因此不立即銷毀保密協議，引來許多志工與支持者不滿聲浪，留言拒絕資料被保存。微光花蓮回應，曾發生志工刻意翻找個資，要保留保密協議一陣子約束，未來會在最合宜的時機銷毀。

微光花蓮昨天晚上在社群平台貼出聲明，依據保密協議，約定所有志工，具保密義務；除用於核對志工身份、保障團隊運作的安全可靠性，及其他保密協議約定之事項，並無法做任何超出上開範圍的處理或使用，否則微光花蓮也須依據契約及個資法承受法律責任。

微光花蓮指出，為持續保護連署人、志工不因個資外流遭受政治清算迫害的可能，因此「現不立即銷毀保密協議」，是因花蓮政治環境特殊，罷免失敗後仍然願意承擔重擔，保護連署人以及志工。以防未來遭有心人士洩漏與利用，使民眾遭受報復或脅迫。

該貼文立刻引起許多罷免支持者與志工不滿，留言「我拒絕，請把個資還給我」、「每個罷團都陸續水銷銷毀了，你們還在藉著保護連署人和志工的名義不處理」、「不銷毀是為了保護志工？我有看錯嗎」、也有人喊話民進黨立委沈伯洋協助罷團銷毀志工資料。

微光花蓮發言人W強調，民眾連署書已全數銷毀，保密協議部分因團隊考量過去在罷免行動中，有志工刻意翻找資料，當下雖有制止及處理，仍無法保證過程中沒有有人故意留下民眾資料，因此才決定做出「現不立即銷毀保密協議」的決定，團隊評估要多留一些時間，具體時間還要再討論。

他說，志工相關的保密協議目前已做好封存及保存，未來會在社群發文告知民眾團隊的保存方式，也會在最合宜的時機下銷毀，不會拿來做他用。

立委沈伯洋則在貼文底下回應，連署書不管正本影本電子以及任何的紀錄都應該要銷毀，而保密協議是契約，本應該另外看待，但因為花蓮罷免已結束，組織沒有辦法存放這些資料，也沒有辦法負責，建議保密協議也銷毀，如果有需要，他的辦公室和律師來做見證跟處理。 罷團「微光花蓮」昨天貼文「保密協議保存聲明」，表示為保護連署人、志工不因個資外流，遭政治清算迫害的可能，因此不立即銷毀保密協議，引來許多志工與支持者不滿聲浪。圖／翻攝微光花蓮Threads

