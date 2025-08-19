一支片、一場記者會核銷千萬 國民黨再揭羅景壬合約審計部「難驗核」

國民黨昨揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在三年間，獲勞動部就業安定基金2872萬元補助，完全不符基金使用目的。國民黨今再秀出資料，直指勞動部就安基金和羅景壬的開口合約在核銷過程涉及重大弊案，被審計部認定「難以驗核履約結果」，檢調及北檢要不要查？

國民黨智庫副執行長凌濤與發言人鄧凱勛今上午舉行記者會。鄧凱勛指，羅景壬2022年到2024年間拍攝3支影片，按讚數總計才2451，平均每個讚，政府要花人民納稅錢1.17萬元，難怪綠營側翼和青鳥對政府要普發1萬元救產業、救經濟的錢無動於衷。

凌濤指出，原本就業安定基金的開口契約承諾，是設定羅景壬應該提供35式影片、兩場公關活動、廣播託播及網路託播等，結果羅竟以一支影片、一場記者會，就要驗收核銷1069萬元，被審計部直指「難以驗核履約結果」。

凌濤質疑，勞動部採購簽文、訂購單竟未載明製作短片、舉行公關活動的數量，實際履約的結果只有一部影片、一場記者會，還以此來請款，誰核銷蓋章的？勞動部和檢調完全不查，還要輕輕帶過，是因為擔心查下去黑水太深？

凌濤提到，昨天勞動部和羅景壬的說法避重就輕，不敢回應關鍵問題。羅景壬說他作為商業廣告導演，不依賴任何政府機關或政黨維生，但他拿的2800多萬元就安基金補助，是睜眼說瞎話？更誇張是勞動部竟問Ａ打Ｂ，說他們沒補助零日攻擊，還在閃躲就安基金的管理問題，根本是降智內閣、包庇袒護，勞動部長洪申翰應該告訴國人，你們是如何濫用雇主和人民的納稅錢。

凌濤表示，在民進黨執政下，各基金門戶大開，綠友友雨露均霑，羅景壬一路從就安基金領到文化部，恰恰證明其制度性腐敗，這次勞動部就安基金與羅景壬的開口合約涉及弊案，檢調及北檢要不要查，這麼清楚的證據擺在眼前，合約有問題的部分，誰要出來負責？

他也質疑，過去政府機關的開口合約給予很多彈性，很多時候是為搶救災情，民進黨和綠友友卻是拿來搶救自己人荷包，這是全民看不下去的。羅景壬2023年底接了賴清德「在路上」競選影片，其中有無對價關係是不是投桃報李，民進黨中央與羅景壬應提交賴競選時期會計報告，公布這支影片到底花多少錢。

