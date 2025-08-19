新北普發現金？侯友宜坦言現仍短差887億：六都人均預算最少

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席114學年度公私立幼兒園園長會議。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席114學年度公私立幼兒園園長會議。記者劉懿萱／攝影

台南市議會藍綠多位市議員昨在臨時會臨時動議提案，要求台南市政府將超徵稅額、超收交通違規罰款，以現金普發還給市民。新北市長侯友宜則說，新北市是六都人均預算最少的一個直轄市，且目前還短差887億，很多基礎建設、社會福利要照顧好，是新北市發展最重要的目標。

侯友宜今出席114學年度公私立幼兒園園長會議，會後受訪說，新北市可說是六都人均預算最少的一個直轄市，尤其在每年支出跟收入是短差的，到目前為止還短差887億，所以每一個都市的狀況都不一樣，尤其新北市的幅員遼闊，很多基礎建設、社會福利都要全力地照顧好，他一定會照顧好現有資源，是新北市發展最重要的目標。

侯友宜 基礎建設

