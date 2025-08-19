新北普發現金？侯友宜坦言現仍短差887億：六都人均預算最少
台南市議會藍綠多位市議員昨在臨時會臨時動議提案，要求台南市政府將超徵稅額、超收交通違規罰款，以現金普發還給市民。新北市長侯友宜則說，新北市是六都人均預算最少的一個直轄市，且目前還短差887億，很多基礎建設、社會福利要照顧好，是新北市發展最重要的目標。
侯友宜今出席114學年度公私立幼兒園園長會議，會後受訪說，新北市可說是六都人均預算最少的一個直轄市，尤其在每年支出跟收入是短差的，到目前為止還短差887億，所以每一個都市的狀況都不一樣，尤其新北市的幅員遼闊，很多基礎建設、社會福利都要全力地照顧好，他一定會照顧好現有資源，是新北市發展最重要的目標。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言