朱立倫會見自民黨青年局訪團 盼共同深化台日關係

國民黨主席朱立倫18日會見由日本自民黨青年局長、眾議員中曾根康隆帶領的「自民黨青年局海外研修團」，雙方針對台日關係、少子化議題與青年培育政策深度交換意見，會談氣氛熱絡融洽。

國民黨今天透過新聞稿表示，朱立倫18日上午於中央黨部會見由中曾根康隆帶領的「自民黨青年局海外研修團」共計70位訪賓，訪團成員包括自民黨青年局長代理、眾議員平沼正二郎、自民黨中常會議長須田旭府等人，日本台灣交流協會副代表高羽陽、涉外室長多田初、涉外室主任大橋光夫及秘書室主任茂木康也與會。

朱立倫表示，國民黨與自民黨深度交往至今多年，從故總統蔣經國開始，歷任國民黨主席皆視對日關係為重中之重。在他擔任主席的4年任期內，年年接待自民黨青年局的貴賓來訪，5月才與中曾根康隆在台北見面，除了維繫兩黨之間珍貴且深厚的情誼，也期待日本年輕世代能與國民黨青年人才共同深化台日關係。

朱立倫說明，國民黨青年團下個月將在立委葛如鈞帶領下出訪日本，相信在密切交流下，必能為兩國共同繁榮做出貢獻。

會中談及21世紀的科技發展及青年培育議題，葛如鈞指出，國民黨近年開始善用AI科技做訊息澄清與傳播，效果顯著，未來將持續運用AI科技提升競爭力，促成跨世代對話。

國民黨立委廖偉翔提到，國民黨在立法院十分關注居住正義、少子化等新時代問題，並推動「AI基本法」、「青年基本法」，期待未來在此類議題與日本政界交流學習。

國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤談及，國民黨近幾年在朱立倫的「輕量化、內造化、年輕化、國際化」4大主軸下，持續加強人才培育，如今已是立法院3個黨團中平均年齡最低的政黨，更有超過150位青年從政黨員當選縣市議員，向下扎根的努力有目共睹。

針對少子化與經濟發展政策，國民黨立委牛煦庭表示，國民黨一向關注民生議題、經濟議題，台日共同面對的少子化問題，他認為問題出在高房價，而國民黨也在立法院推動促進社會住宅的相關政策，從根本解決問題。

國民黨台北市議員徐弘庭強調，國民黨支持台灣高科技半導體產業發展，未來也將持續學習日本的「經濟安保」戰略，支持產業界發展。

