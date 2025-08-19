新北市長民調李四川最高 侯友宜重申一條件：才是最期待人選

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席114學年度公私立幼兒園園長會議。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席114學年度公私立幼兒園園長會議。記者劉懿萱／攝影

2026新北市長最新民調顯示，國民黨若派出台北市副市長李四川參選，支持率31.6%，領先綠營的立委蘇巧慧及、黨前秘書長林右昌。新北市長侯友宜今說，未來想要來新北市做事的，他舉雙手歡迎，但強調要實實在在的做事「努力做實事」，做出有感成績，才是人民最期待人選。

最新民調顯示，若國民黨推出李四川參選，李分別領先蘇巧慧8.5個百分點、林右昌10.8個百分點；若國民黨改推新北副市長劉和然，蘇巧慧領先劉和然11.4個百分點，林右昌領先8.2個百分點；若藍白合推民眾黨黃國昌，蘇巧慧領先黃國昌5.8個百分點，林右昌領先7.5個百分點。

侯友宜今出席114學年度公私立幼兒園園長會議，被問及新北市長最新民調中，李四川支持度最高，侯先感謝市民對市政的支持，新北市在發展的過程當中，新北市民需求是非常重要，包括交通軌道、社會福利等，各方面全力以赴，實實在在努力做事，才會贏得市民肯定。

侯友宜說，未來想要來新北市做事的，他都舉雙手歡迎，願意來做事承擔責任，但是要記得唯有實實在在做事，了解新北市知道人民的需求，往前一棒接一棒全力推動，讓新北市不但是給台灣最耀眼都市，也是接軌國際、帶動全台灣往前走的力量，希望實實在在努力做事讓新北市發展，才是人民最期待的人選。

媒體追問，是否希望將這一棒交給更有經驗的人？侯說，我相信每棒在交接過程中，都要贏得人民信任以外，更重要要腳踏實地，了解新北而且願意為新北努力做事，提出更好的願景，並接受人民的檢驗，這才是人民所期待的市長一樣，用這樣的心情，歡迎每一個人願意來為新北市做事，「但記得一定要努力做實事」，腳踏實地做出人民有感的成績願景。

至於民調中侯友宜施政滿意度達6成8，侯感謝市民鼓勵和支持，還有很多需要繼續努力加油，像軌道建設、交通建設、社會福利，以及還有很多的運動休閒觀光，都需要努力來做，尤其產業要加把勁做得更好，所以他會全力以赴，做到人民更有感、更幸福安居樂業的一個好城市。

