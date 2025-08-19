快訊

內閣總辭拋伏筆？卓榮泰：盼任何人任院長 立院審預算能合憲

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長卓榮泰上午赴立法院就「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並備質詢。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰上午赴立法院就「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並備質詢。記者林伯東／攝影

內閣改組風聲不斷之際，行政院卓榮泰今天在立法院備詢時表示，希望未來任何人擔任院長，和立法院之間，就預算審查，能夠依照憲法和法律精神。

立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並備質詢。

國民黨立委傅崐萁質詢時表示，如果卓榮泰繼續擔任閣揆，希望好好修補中央政府和地方政府的信賴關係，要全力來做。卓榮泰回應，他也希望未來任何人擔任院長，和立法院之間，就預算審查，能夠依照憲法和法律精神。

傅崐萁指出，要再給卓榮泰一個建議，之前在野黨赴行政院協商時，每一件都依照協商結論，政院應該沒有受騙上當的結果，卓揆應該更多和立院黨團協商，這是個非常良善的建議。

傅崐萁表示，這回「財劃法」修法，只是落實憲法的地方自治，民進黨包括賴清德擔任行政院長時也說要修法；結果國民黨團修法後，竟然被抹紅是中共同路人，難道賴總統也是中共同路人嗎？

卓榮泰回應，現在從總統到行政院長，都沒有抗拒，只是希望合理的來討論、調整。

卓榮泰 行政院 立法院 傅崐萁

