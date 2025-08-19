蔣萬安稱童子賢更適合組內閣 卓揆一句話回應

各界近期高度關注內閣異動狀況，和碩（4938）董事長童子賢也被台北市長蔣萬安點名適合組閣，對此，行政院長卓榮泰19日表示，日前他才剛說過要調整四個方向，包括財政收支、重大施政優先順序、與國會間的互動以及調整重要的內閣人事，至於首都市長的言行近期常常脫離市政，「我請他不要著急，慢慢學習。」

自從726大罷免過後，外界開始掀起檢討聲浪，尤其是針對內閣多名部會首長，更是直接點名批評，甚至連民進黨內部都有不小的檢討聲浪，要求更換內閣。

對此，卓榮泰今日再度重申，他日前曾經說過要調整四個方向，首先是調整中央政府財政收支的結構；第二是調整重大施政的優先順序；第三是調整行政、立法兩院互動關係；第四調整重要的內閣人事，這都是行政院現在在做檢討重要的部分。

至於蔣萬安的建議，卓榮泰則說，他最近的言行經常脫離市政，請他不要著急，慢慢學習。

另外，對於823核三公投，是否要去投票，卓榮泰表示，選舉、罷免跟公投，都是憲法賦予人民重要而且是很珍貴的法定的權利。那他珍惜每一次投票的行為，可以表示自己個人的意見，也可以跟全國人民共同展現人民的意志。

卓榮泰說，核能的議題上，核安會已經啟動了必須的程序，會訂定一個安全檢查的程序，之後台電會依照這樣的程序，是否來啟動它整個安全體檢的漫長的一個程序，這都是賴總統所說的兩個必須。在兩個必須之後，還要有三個原則，就是核安，以及核廢料的處理，以及全民高度的共識。在這個情況底下，會來遵照這樣的「兩個必須」跟「三大原則」。「公投是一個投票的行為，我珍惜，我尊重投票的結果，我也更相信科學的根據。」

