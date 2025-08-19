蔣萬安籲童子賢組閣 傅崐萁：適不適任國人決定

台北市長蔣萬安喊話賴清德總統，應找和碩董事長童子賢組閣。曾被童子賢號召罷免的國民黨立院黨團總召傅崐萁今表示，民主社會意見都可表達，童子賢適不適任由國人決定。

為了罷免傅崐萁，童子賢在7月26日罷免投票前還專程赴花蓮參與造勢。當時童子賢說，一灘水流不動易孳生蚊蟲及髒汙，花蓮政壇要讓年輕人有發揮空間才是合理環境。當時童子賢還爆料，指捐款地震賑災7000萬元被告知要交縣府統一分配，讓傅崐萁提告違反選罷法，花蓮縣長徐榛蔚也提告加重誹謗罪。

不過，蔣萬安昨在臉書發文，公開表示童子賢去年應邀到市政會議主講「產業發展與世界局勢」時，預判到台灣產業即將面臨的嚴峻考驗；當時他就和同事說，「應該找這樣的人來組閣」。看了這幾天有關核三應否延役的公投意見說明會，他真心覺得，賴總統應該邀請童子賢來組閣。

針對蔣萬安說法，傅崐萁說，民主社會各種意見都可以表達，童子賢適不適任應該由國人決定。

