快訊

影／台中二起重大工安意外 何欣純：調查報告快出來給真相

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民進黨台中市立委何欣純今天早上到豐原區，和台中市議員謝志忠等人一起車隊掃街，宣講罷免投票。記者游振昇／攝影
台中市去年底連二件重大工安意外，民進黨台中市立委何欣純今天表示，台中市接連二件重大工安意外，市政府的處理效率讓市民非常失望，她希望盡速處理，包括火災真相快釐清，火災鑑定報告快出來，誰有疏失誰就該負責，她要求究責，還市民真相和受傷家庭公道。

何欣純要求工安意外需通盤檢討，她說在工地裝修或管理上，台中市政府是否有相關監理和管理機制要調整改進，她說台灣工地和工程文化和層層轉包、分包狀況，如何管理，要求確切申報與通報，相關機制要檢討改進。

去年12月19日，台中大肚區全聯倉儲工地起火，釀成9死8傷慘劇。不到60天，台灣大道上的新光三越百貨發生氣爆，又奪走5條人命，另38人輕重傷。兩起重大工安事故都是工地失序。

這場裝修工程未依規定向台中市政府申請，形同「幽靈工地」，台中市都市發展局已祭出最高的30萬元罰鍰。台灣百貨龍頭不照法規走，引發多名台中市議員抨擊，市府公安管理疏失，讓業者存僥倖心態。

台中市府都發局回應，全市上百家大型賣場，若不主動申報，實難掌握。二案火場調查報告，至今未公開。

