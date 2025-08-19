最快825內閣改組？總統府回應了

近日內閣改組討論度高，傳出最快將於25日改組。對此，總統府發言人郭雅慧19日出席活動時受訪表示，台美關稅談判還在磋商，中南部災情也還在復原，下一階段如果有任何相關人士確認的話，會跟國人來進行說明。

有關於台北市長蔣萬安昨天特別提到，建議閣揆人選，郭雅慧認為，和碩（4938）董事長童子賢確實是個很成功的企業家，童子賢在社會上也做了很多社會福利的活動。

郭雅慧表示，不過，有關於組閣，這是個假議題，再加上每個城市都有各自的挑戰，她相信台北市推薦閣揆人選，這不會是市政的優先。無論總統或市長在自己的崗位上把事情做好，才是全民之福。

目前傳出，有可能最快是8月25日內閣改組。郭雅慧回應，對執政團隊來說，現階段還有要做的事情。第一件事，就是台美關稅談判還在磋商當中，希望在這一部分能夠繼續有所發展。

郭雅慧續指，第二件事，是中南部由於幾次極端氣候之下，西南氣流所帶來的災情都也還在進行復原，這是很重要的事，政府會持續關心，也把這些災民所需，給予最好的照顧。除此之外，剛提到有關於下一個階段，如果有任何相關人士確認的話，將會跟國人進行說明。

