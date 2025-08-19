回蔣萬安 府：童子賢是成功企業家 組閣是假議題且非市政優先
台北市長蔣萬安昨天也喊話賴清德總統，該找和碩董事長童子賢組閣，相信會是台灣社會重新對話的開始。總統府發言人郭雅慧表示，童子賢確實是個很成功的企業家，但組閣是個假議題，市長在自己的崗位上把事情做好，才是全民之福。
郭雅惠說，童子賢確實是個很成功的企業家，在社會上也做了很多社會福利的活動。不過有關於組閣這個是個假議題，再加上每個城市都有各自的挑戰，相信在台北市推薦閣揆人選不會是市政的優先。
郭雅惠說，無論總統或市長在自己的崗位上把事情做好，才是全民之福。有關於下一個階段如果有任何相關的人士確認的話，也會跟國人來進行說明。
對於傳出有可能最快是8月25日來改組。郭雅惠說，當然對執政團隊來說現階段要做的事情第一件事就是台美關稅的談判還在初商當中，我方希望在這一部分能夠繼續有所發展。
郭雅惠說，第二個部分是中南部由於幾次極端氣候之下，西南氣流所帶來的災情都也還在進行復原，這個是很重要的事，政府會持續能夠關心，也把這些災民所需要的都能夠給予最好的照顧。
