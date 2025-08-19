新北市長民調李四川仍最強..游淑慧曝李四川劣勢與變數

2026新北市長選戰，根據一份媒體最新民調，日前表態有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌民調大幅提升，不過新北最強仍是北市副市長李四川。國民黨議員游淑慧今在臉書說，「藍白合作、君子之爭、最強出征。」

游淑慧提到，2026的重中之重必定是決戰新北，因為人口最多、藍綠基本盤五五波，新北選戰等同是2028年的前哨戰，藍綠都勢在必得。對藍白陣營來說，李四川、黃國昌與劉和然三位強棒，最好的方法或許是「君子之爭、民調決定」，讓最強者出征。

不過游淑慧也分析，李四川的劣勢與變數將會是「落後起跑」。李四川過去在新北服務的政績與市政專業，深受務實新北選民親睞。但他目前還在全心全意投入台北市政，不能像劉和然、黃國昌大方提前開跑。這長達半年以上的時間差距，面對黃國昌的民調急起直追，這將是李四川的一大劣勢和變數。

她認為，或許最遲，下個會期預算順利通過後，蔣萬安就要考慮放川伯起飛開跑，雖然我們台北想要攬牢牢，但有時也要為愛放手。不過藍白合作，不能短視近利，盤要做大、局要看遠。

「新北市長這一仗，藍綠都是輸不起、丟不得。」游說，對國民黨來說，若能在執政20年的新北繼續獲得市民認同，新北就是國民黨執政的招牌、品質保證的象徵；對民進黨來說，收復2005年就丟掉的台北縣，是民進黨努力20年的目標，更是蘇貞昌、蘇巧慧的蘇氏王朝再起的唯一機會。所以「大家都是輸不得、丟不起，必定全力以赴、決戰新北。」

「不只新北談，藍白其他縣市也能一起談，不只2026談，2028合作也一起談。」游淑慧也提到，局看大看遠，就能放下藍白共同的發展，2026年把餅做大，嘉義縣市、新竹市和宜蘭一起談；2028年的局看遠、面面兼顧。

她說，即便2026年黃國昌沒有能代表藍白競選新北，但雙方有2028年的合作默契，如日前被點名的盧黃配，也能開始測試選民支持度。2028只有推出最好的組合，才有最大的機會能下架賴清德。

