蔣萬安點名童子賢接內閣 卓榮泰：請他不要著急

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

內閣改組箭在弦上，近日台北市長蔣萬安點名，和碩（4938）董事長童子賢適合主閣，另有多位部會首長被認為不適任。對此，行政院長卓榮泰19日受訪時表示，調整重要的內閣人士，是現在在做檢討重要的部分；至於蔣萬安最近的言行，經常脫離市政，請蔣不要著急，慢慢學習。

卓榮泰說，日前他曾經說過，目前要調整四個方向。一個是調整中央政府財政收支的結構，一個是調整重大施政的優先順序。

卓榮泰也說，另外一個是調整行政立法、兩院互動關係。第四個是調整重要的內閣人士，這都是政院現在在做檢討重要的部分。至於首都市長最近的言行，經常脫離市政，「我請他不要著急，慢慢學習」。

內閣 和碩 卓榮泰 蔣萬安 童子賢

相關新聞

新北市長民調李四川仍最強 游淑慧曝李四川劣勢與變數

2026新北市長選戰，根據一份媒體最新民調，日前表態有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌民調大幅提升，不過新北最強仍是北市...

蔣萬安籲童子賢組閣…卓榮泰酸言行脫離市政：不要急 慢慢學

賴政府施政滿意度創新低，預估8月23日第二波罷免投票後啟動內閣改組，前副總統呂秀蓮建議考慮跨黨派重新組閣，在野主張內閣應...

下任高雄市長賴清德心有所屬？綠營人士：總統現不會表態

有名嘴近日在網路節目提到，民進黨高雄市長初選之戰，新潮流偏向賴瑞隆，甚至一度傳出「大賴支持小賴」的說法，暗示賴清德總統力...

吳崢加入新潮流 綠營人士：「小賴男孩」們位置最穩

民進黨人士指出，黨內最大派系新潮流近月在台南舉行派系會議，包括民進黨發言人吳崢、台北市議員林亮君等新生代綠軍，都赫見在派...

敬軍優惠本來就不少 府院加碼「大內宣」反弄巧成拙？

總統賴清德在「團結十講」中提出國籍航空提供軍人免費升等的構想，並提出九三軍人節推動現役軍人到賣場購物享有打折優惠，以表示對國軍的尊敬與照顧。不過「升等說」一提出就引發干涉航空公司營運及會員服務的質疑聲浪；接著又傳出經濟部致電餐飲業者要求提供軍人折扣優惠，遭質疑是被迫「做功德」。府院力推敬軍活動卻負面消息不斷，原本看似的美意究竟出了什麼問題？

2026新北市長最新民調 他曝黃國昌大幅升 最強仍是李四川

民眾黨主席黃國昌表態有意願參選新北市長後，外界關注接下來是否藍白合？資深媒體人黃暐瀚18日晚間在臉書公布一份最新民調，根據這份...

