蔣萬安點名童子賢接內閣 卓榮泰：請他不要著急

內閣改組箭在弦上，近日台北市長蔣萬安點名，和碩（4938）董事長童子賢適合主閣，另有多位部會首長被認為不適任。對此，行政院長卓榮泰19日受訪時表示，調整重要的內閣人士，是現在在做檢討重要的部分；至於蔣萬安最近的言行，經常脫離市政，請蔣不要著急，慢慢學習。

卓榮泰說，日前他曾經說過，目前要調整四個方向。一個是調整中央政府財政收支的結構，一個是調整重大施政的優先順序。

卓榮泰也說，另外一個是調整行政立法、兩院互動關係。第四個是調整重要的內閣人士，這都是政院現在在做檢討重要的部分。至於首都市長最近的言行，經常脫離市政，「我請他不要著急，慢慢學習」。

