蔣萬安籲童子賢組閣…卓榮泰酸言行脫離市政：不要急 慢慢學

總統賴清德在「團結十講」中提出國籍航空提供軍人免費升等的構想，並提出九三軍人節推動現役軍人到賣場購物享有打折優惠，以表示對國軍的尊敬與照顧。不過「升等說」一提出就引發干涉航空公司營運及會員服務的質疑聲浪；接著又傳出經濟部致電餐飲業者要求提供軍人折扣優惠，遭質疑是被迫「做功德」。府院力推敬軍活動卻負面消息不斷，原本看似的美意究竟出了什麼問題？

2025-08-19 08:00