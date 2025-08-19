蔣萬安籲童子賢組閣…卓榮泰酸言行脫離市政：不要急 慢慢學
賴政府施政滿意度創新低，預估8月23日第二波罷免投票後啟動內閣改組，前副總統呂秀蓮建議考慮跨黨派重新組閣，在野主張內閣應總辭，台北市長蔣萬安喊話賴總統找和碩董事長童子賢組閣。行政院長卓榮泰19日指出，首都市長近期言行經常脫離市政，「我請他不要著急，慢慢學習」。
卓榮泰強調，他日前曾經說過將調整四個方向，包括中央政府財政收支結構、重大施政優先順序、行政立法兩院互動關係及調整重要內閣人事，都是重要檢討內容。
