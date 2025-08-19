快訊

上午9時26分花蓮近海規模4.9地震 最大震度4級

台日簽備忘錄：避免大陸間諜趁台灣有事混進日本 事前審查入境外國人

台股開盤續昨日漲勢小漲11點 台積電開平盤

聽新聞
0:00 / 0:00

下任高雄市長賴清德心有所屬？綠營人士：總統現不會表態

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
傳出下任高雄市長賴清德心有所屬，綠知情人士表示，賴總統現不會表態。圖／聯合報系資料照片
傳出下任高雄市長賴清德心有所屬，綠知情人士表示，賴總統現不會表態。圖／聯合報系資料照片

有名嘴近日在網路節目提到，民進黨高雄市長初選之戰，新潮流偏向賴瑞隆，甚至一度傳出「大賴支持小賴」的說法，暗示賴清德總統力挺。民進黨知情人士表示，賴總統是民進黨主席，並未在初選中支持任何特定人選，也不會表態，這應純屬有心人士的操作。

民進黨高雄市長初選擬參選人、立委林岱樺涉助理費案遭起訴，她昨與母親現身鳳山廟宇祈福，重申「清白為民服務」，爭取基層支持；面對林岱樺司法風波，同框出席活動的同黨立委賴瑞隆、許智傑則低調迴避司法議題。

民進黨下屆高雄市長初選戰況激烈，擬參選人的看板都有賴總統、高雄市長陳其邁照片，評估研判兩人意向將大幅影響初選態勢。其中許智傑與賴瑞隆同屬新潮流，近日不斷傳出許智傑退選、賴瑞隆獲賴清德支持等說法；不過，綠營人士指出，許智傑和賴清德為台大學長學弟，且許早在2019年黨內總統初選就支持賴選總統，是現今有意挑戰市長大位的潛在人選中唯一表態支持的，有這樣的淵源以賴清德的性格來看，是不可能在現階段就表態。

綠營地方人士表示，目前高雄市長擬參選人許智傑、邱議瑩、賴瑞隆皆有深厚的在地淵源，近期也都紛紛成立競選辦公室、舉辦見面會及大型活動。從行程地點上來看，賴瑞隆上周在楠梓舉辦見面會、本周到岡山舉辦親子活動；邱議瑩上周到岡山及林園舉辦座談會，看來都想需要更加強本命區以外的連結。許智傑屢遭退選、被整合等謠言纏身，上周則在林園廣應廟舉辦父親節演唱會、左營舉辦見面會、旗山舉辦紙風車親子活動、岡山壽天宮舉辦演唱會等，活動也都有一定成效。

地方人士說，許智傑在林園辦活動，現場滿場，另地方地方訝異，因為舉辦活動的廣應廟埕腹地廣大，若無一定的人數參與活動會顯得難看，然而首次在林園舉辦活動就選擇挑戰性最大的場地，並獲得不錯的回響跟好評，顯然許智傑有一定實力。他並舉例，許智傑上周六更與岡山壽天宮、鳳山龍成宮、旗山天后宮一同前往邀請白沙屯拱天宮並送上贊境大帖，更在社群宣布粉红超跑將於12月到高雄，屆時搭著粉紅超跑的高人氣，相信能贏得更多支持。

許智傑 賴瑞隆 林岱樺 邱議瑩 賴清德

延伸閱讀

去年送禮就藏彩蛋...蔣萬安曝籲賴清德找童子賢組閣理由

蔣萬安喊話賴清德「找童子賢組閣」 黃國昌反應曝光

喊話賴清德「找童子賢組閣」蔣萬安盼台灣社會重新對話

力拚高雄市長初選 許智傑現勘陳情、賴瑞隆助救災

相關新聞

新北市長民調李四川仍最強..游淑慧曝李四川劣勢與變數

2026新北市長選戰，根據一份媒體最新民調，日前表態有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌民調大幅提升，不過新北最強仍是北市...

蔣萬安籲童子賢組閣…卓榮泰酸言行脫離市政：不要急 慢慢學

賴政府施政滿意度創新低，預估8月23日第二波罷免投票後啟動內閣改組，前副總統呂秀蓮建議考慮跨黨派重新組閣，在野主張內閣應...

下任高雄市長賴清德心有所屬？綠營人士：總統現不會表態

有名嘴近日在網路節目提到，民進黨高雄市長初選之戰，新潮流偏向賴瑞隆，甚至一度傳出「大賴支持小賴」的說法，暗示賴清德總統力...

吳崢加入新潮流 綠營人士：「小賴男孩」們位置最穩

民進黨人士指出，黨內最大派系新潮流近月在台南舉行派系會議，包括民進黨發言人吳崢、台北市議員林亮君等新生代綠軍，都赫見在派...

敬軍優惠本來就不少 府院加碼「大內宣」反弄巧成拙？

總統賴清德在「團結十講」中提出國籍航空提供軍人免費升等的構想，並提出九三軍人節推動現役軍人到賣場購物享有打折優惠，以表示對國軍的尊敬與照顧。不過「升等說」一提出就引發干涉航空公司營運及會員服務的質疑聲浪；接著又傳出經濟部致電餐飲業者要求提供軍人折扣優惠，遭質疑是被迫「做功德」。府院力推敬軍活動卻負面消息不斷，原本看似的美意究竟出了什麼問題？

2026新北市長最新民調 他曝黃國昌大幅升 最強仍是李四川

民眾黨主席黃國昌表態有意願參選新北市長後，外界關注接下來是否藍白合？資深媒體人黃暐瀚18日晚間在臉書公布一份最新民調，根據這份...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。