下任高雄市長賴清德心有所屬？綠營人士：總統現不會表態

有名嘴近日在網路節目提到，民進黨高雄市長初選之戰，新潮流偏向賴瑞隆，甚至一度傳出「大賴支持小賴」的說法，暗示賴清德總統力挺。民進黨知情人士表示，賴總統是民進黨主席，並未在初選中支持任何特定人選，也不會表態，這應純屬有心人士的操作。

民進黨高雄市長初選擬參選人、立委林岱樺涉助理費案遭起訴，她昨與母親現身鳳山廟宇祈福，重申「清白為民服務」，爭取基層支持；面對林岱樺司法風波，同框出席活動的同黨立委賴瑞隆、許智傑則低調迴避司法議題。

民進黨下屆高雄市長初選戰況激烈，擬參選人的看板都有賴總統、高雄市長陳其邁照片，評估研判兩人意向將大幅影響初選態勢。其中許智傑與賴瑞隆同屬新潮流，近日不斷傳出許智傑退選、賴瑞隆獲賴清德支持等說法；不過，綠營人士指出，許智傑和賴清德為台大學長學弟，且許早在2019年黨內總統初選就支持賴選總統，是現今有意挑戰市長大位的潛在人選中唯一表態支持的，有這樣的淵源以賴清德的性格來看，是不可能在現階段就表態。

綠營地方人士表示，目前高雄市長擬參選人許智傑、邱議瑩、賴瑞隆皆有深厚的在地淵源，近期也都紛紛成立競選辦公室、舉辦見面會及大型活動。從行程地點上來看，賴瑞隆上周在楠梓舉辦見面會、本周到岡山舉辦親子活動；邱議瑩上周到岡山及林園舉辦座談會，看來都想需要更加強本命區以外的連結。許智傑屢遭退選、被整合等謠言纏身，上周則在林園廣應廟舉辦父親節演唱會、左營舉辦見面會、旗山舉辦紙風車親子活動、岡山壽天宮舉辦演唱會等，活動也都有一定成效。

地方人士說，許智傑在林園辦活動，現場滿場，另地方地方訝異，因為舉辦活動的廣應廟埕腹地廣大，若無一定的人數參與活動會顯得難看，然而首次在林園舉辦活動就選擇挑戰性最大的場地，並獲得不錯的回響跟好評，顯然許智傑有一定實力。他並舉例，許智傑上周六更與岡山壽天宮、鳳山龍成宮、旗山天后宮一同前往邀請白沙屯拱天宮並送上贊境大帖，更在社群宣布粉红超跑將於12月到高雄，屆時搭著粉紅超跑的高人氣，相信能贏得更多支持。

