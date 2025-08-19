吳崢加入新潮流 綠營人士：「小賴男孩」們位置最穩

民進黨人士指出，黨內最大派系新潮流近月在台南舉行派系會議，包括民進黨發言人吳崢、台北市議員林亮君等新生代綠軍，都赫見在派系名單中。新系人士證實，吳崢確實已加入新潮流；有民進黨立委則笑說，府院黨人事將改組，同僚間茶餘飯後不免聊到此議題，大家的少數共識就是「小賴男孩」們，位置最穩。

非新系派系人士指出，賴清德總統雖然宣示退出新潮流，但關係仍千絲萬縷，新系毫無疑問是當權派，吳崢加入新潮流，意味著被執政核心團隊認可是自己人，未來從政路看好。

一位民進黨立委表示，當前內閣改組風聲不斷，加上民進黨秘書長出缺，執政團隊綜合性人事調整在即，不免人心惶惶，更有平常不太和綠委打交道的閣員，近日罕見跑來幾乎每個綠委辦公室拜訪，盼維繫與執政團隊關係；但橫跨府院黨的「小賴男孩」們，和賴清德互信度高、加上主責業務未出大狀況，應會是最老神在在的幾位執政團隊成員。

民進黨立委指出，過去蔡英文執政時期外界稱幾位閣員為「小英男孩」，現在以「小賴男孩」稱這些受親賴的中生代成員，並不為過，除了吳崢，包括總統府發言人李問、國安會副秘書長林飛帆、交通部長陳世凱、勞動部長洪申翰等，都是綠委們眼中的「小賴男孩」。期勉他們能在賴政府民調下滑之際盡好本分，一同為執政團隊打拚。

