快訊

上午9時26分花蓮近海規模4.9地震 最大震度4級

台日簽備忘錄：避免大陸間諜趁台灣有事混進日本 事前審查入境外國人

台股開盤續昨日漲勢小漲11點 台積電開平盤

聽新聞
0:00 / 0:00

吳崢加入新潮流 綠營人士：「小賴男孩」們位置最穩

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨新聞部主任兼發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片
民進黨新聞部主任兼發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片

民進黨人士指出，黨內最大派系新潮流近月在台南舉行派系會議，包括民進黨發言人吳崢、台北市議員林亮君等新生代綠軍，都赫見在派系名單中。新系人士證實，吳崢確實已加入新潮流；有民進黨立委則笑說，府院黨人事將改組，同僚間茶餘飯後不免聊到此議題，大家的少數共識就是「小賴男孩」們，位置最穩。

非新系派系人士指出，賴清德總統雖然宣示退出新潮流，但關係仍千絲萬縷，新系毫無疑問是當權派，吳崢加入新潮流，意味著被執政核心團隊認可是自己人，未來從政路看好。

一位民進黨立委表示，當前內閣改組風聲不斷，加上民進黨秘書長出缺，執政團隊綜合性人事調整在即，不免人心惶惶，更有平常不太和綠委打交道的閣員，近日罕見跑來幾乎每個綠委辦公室拜訪，盼維繫與執政團隊關係；但橫跨府院黨的「小賴男孩」們，和賴清德互信度高、加上主責業務未出大狀況，應會是最老神在在的幾位執政團隊成員。

民進黨立委指出，過去蔡英文執政時期外界稱幾位閣員為「小英男孩」，現在以「小賴男孩」稱這些受親賴的中生代成員，並不為過，除了吳崢，包括總統府發言人李問、國安會副秘書長林飛帆、交通部長陳世凱、勞動部長洪申翰等，都是綠委們眼中的「小賴男孩」。期勉他們能在賴政府民調下滑之際盡好本分，一同為執政團隊打拚。

吳崢 李問 民進黨 林亮君 蔡英文 林飛帆 陳世凱 洪申翰

延伸閱讀

上市櫃協會東方領袖講座／ 勞長洪申翰：打造具韌性勞動環境

吳崢批顏寬恒被判有罪「不適當」立委 顏反批民進黨政治干預司法

「中二解顏」罷團周末掃街 吳崢：顏寬恒宣判有罪是不適任指標

影／中八選區罷免宣講 吳崢批江啟臣配合權力霸道和濫用

相關新聞

新北市長民調李四川仍最強 游淑慧曝李四川劣勢與變數

2026新北市長選戰，根據一份媒體最新民調，日前表態有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌民調大幅提升，不過新北最強仍是北市...

蔣萬安籲童子賢組閣…卓榮泰酸言行脫離市政：不要急 慢慢學

賴政府施政滿意度創新低，預估8月23日第二波罷免投票後啟動內閣改組，前副總統呂秀蓮建議考慮跨黨派重新組閣，在野主張內閣應...

下任高雄市長賴清德心有所屬？綠營人士：總統現不會表態

有名嘴近日在網路節目提到，民進黨高雄市長初選之戰，新潮流偏向賴瑞隆，甚至一度傳出「大賴支持小賴」的說法，暗示賴清德總統力...

吳崢加入新潮流 綠營人士：「小賴男孩」們位置最穩

民進黨人士指出，黨內最大派系新潮流近月在台南舉行派系會議，包括民進黨發言人吳崢、台北市議員林亮君等新生代綠軍，都赫見在派...

敬軍優惠本來就不少 府院加碼「大內宣」反弄巧成拙？

總統賴清德在「團結十講」中提出國籍航空提供軍人免費升等的構想，並提出九三軍人節推動現役軍人到賣場購物享有打折優惠，以表示對國軍的尊敬與照顧。不過「升等說」一提出就引發干涉航空公司營運及會員服務的質疑聲浪；接著又傳出經濟部致電餐飲業者要求提供軍人折扣優惠，遭質疑是被迫「做功德」。府院力推敬軍活動卻負面消息不斷，原本看似的美意究竟出了什麼問題？

2026新北市長最新民調 他曝黃國昌大幅升 最強仍是李四川

民眾黨主席黃國昌表態有意願參選新北市長後，外界關注接下來是否藍白合？資深媒體人黃暐瀚18日晚間在臉書公布一份最新民調，根據這份...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。