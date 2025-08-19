全美州政府協會東區會議 友台決議挺國際參與
在美國羅德島州普羅維登斯舉行的「全美州政府協會東區會議」年會，今天通過友台決議，反對中國錯誤援引聯合國大會第2758號決議。
全美州政府協會東區會議17日至20日在羅德島州首府普羅維登斯（Providence）召開，計有州議員、州政府代表及企業人士超過500人與會。
友台決議指出，聯大第2758號決議案未提到台灣地位，未排除台灣參與聯合國體系，中國蓄意錯誤詮釋並將決議武器化，企圖孤立及阻撓台灣有意義參與國際組織。
決議強調，台美夥伴關係緊密堅強，共享民主價值，支持儘速簽署「避免雙重課稅協定」及續推動「台美21世紀貿易倡議」談判，鼓勵美國各州成員新設或拓展在台辦事處，洽簽免試互換駕照協議，進一步深化雙邊經貿關係及教育交流。
駐波士頓辦事處長廖朝宏首先感謝各州議會以通過決議案等作為展現對台支持，各州支持力量不僅是台美關係持續深化的重要基礎，也給予台灣人更大信心與勇氣捍衛民主。
廖朝宏感謝美國歷任政府依據台灣關係法提供對防衛協助。台灣站在捍衛全球民主第一線，面對中國持續透過軍事威脅、經濟脅迫、假訊息操作及錯誤詮釋聯合國2758號決議等灰色地帶手段，政府會持續強化國防及社會防衛韌性，與其他民主國家合作，共同捍衛台海和平與穩定。
全美州政府協會東區會議成立於1937年，總部設於紐約，美東11州暨2屬地及加拿大5省均為成員，旨在促進各州政府與商學界交流，提升政府治理，深化民主政治。
17日舉行的執委會議由年會共同主席羅德島州參議長勞森（Valarie Lawson）及眾議長薛卡契（JosephShekarchi）共同主持，協會全美主席伊利諾州參議員席姆斯（Elgie Sims）等各州議會領袖及官員近百人與會。
