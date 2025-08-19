聽新聞
0:00 / 0:00

軍公教加薪？今待總統審酌定案

聯合報／ 記者黃婉婷李成蔭／台北報導

明年度中央政府總預算案將於廿一日行政院會拍板，外界關注軍公教是否加薪，據了解，軍公教待遇審議委員會已作出不調薪和調薪百分之三兩套方案，行政院長卓榮泰今向賴總統報告後將定案，但因中央明年財政差短，加上舉債普發現金，調薪仍有變數。藍營立委昨呼籲，勿拿軍公教加薪綁架普發現金。

鑑於新版財劃法增加地方財源，明年度總預算確定為赤字預算，明年舉債額度上看三千億元，政府財政差短，又面對美國關稅挑戰，且軍公教已兩年連續調薪，明年是否再調，仍有變數。目前明年度軍公教加薪案尚未納入總預算中，待賴總統與卓揆審酌後將定案。

國民黨立委賴士葆批評，行政院若以普發現金造成財政負擔為由，取消軍公教加薪，看起來是為了八二三罷免，想要拿軍公教加薪綁架普發現金；但此時政治操作，不怕賠了夫人又折兵？

此外，行政院日前送出攸關普發現金的韌性特別條例修正草案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤喊話在野，若能比照風災特別條例，最快本周五或下周就能將法案逕付二讀，再搭配立法院長韓國瑜召集朝野協商，十月就能啟動發放現金。

軍公教 發現金

延伸閱讀

823罷免投票 盧秀燕：投不同意票讓賴總統清醒「救國家」

823大戰倒數！蔣萬安向賴總統喊話「童上卓下」 賴總統該找童子賢組閣

喊話賴清德「找童子賢組閣」蔣萬安盼台灣社會重新對話

美烏雙邊領袖與美烏歐多邊領袖會談 台灣周二凌晨舉行

相關新聞

國民黨揭露「零日攻擊」導演 獲就安基金補助2872萬

國民黨昨舉行記者會揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在三年間，獲得勞動部就業安定基金二八七二萬元補助，完全不符基金使...

蔣萬安喊話賴總統：找童子賢組閣 社會重新對話

賴政府施政滿意度創新低，預估八月廿三日第二波罷免投票後啟動內閣改組。前副總統呂秀蓮日前建議賴清德總統可考慮跨黨派重新組閣...

找童子賢組閣？府酸蔣萬安：先回應濫權爭議

針對台北市長蔣萬安建議賴總統找和碩董事長童子賢組閣，總統府發言人郭雅慧回應，謝謝蔣萬安的建議，社會對話一直在進行，無論是...

社運醫師蘇偉碩批內政部、監院 政治獵殺柯文哲

台北地方法院審理京華城案，長期追蹤此案的社運人士蘇偉碩醫師昨天表示，內政部與監察院曲解法令、任意指鹿為馬，僅針對單一個案...

軍公教加薪？今待總統審酌定案

明年度中央政府總預算案將於廿一日行政院會拍板，外界關注軍公教是否加薪，據了解，軍公教待遇審議委員會已作出不調薪和調薪百分...

冷眼集／勞動部小金庫 想給誰就給誰

勞動部去年職場霸凌案延燒出就業安定基金濫用爭議，昨再爆勞動部透過開口契約補助導演羅景壬三支影片近三千萬，觀看數卻寥寥無幾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。