聽新聞
0:00 / 0:00
軍公教加薪？今待總統審酌定案
明年度中央政府總預算案將於廿一日行政院會拍板，外界關注軍公教是否加薪，據了解，軍公教待遇審議委員會已作出不調薪和調薪百分之三兩套方案，行政院長卓榮泰今向賴總統報告後將定案，但因中央明年財政差短，加上舉債普發現金，調薪仍有變數。藍營立委昨呼籲，勿拿軍公教加薪綁架普發現金。
鑑於新版財劃法增加地方財源，明年度總預算確定為赤字預算，明年舉債額度上看三千億元，政府財政差短，又面對美國關稅挑戰，且軍公教已兩年連續調薪，明年是否再調，仍有變數。目前明年度軍公教加薪案尚未納入總預算中，待賴總統與卓揆審酌後將定案。
國民黨立委賴士葆批評，行政院若以普發現金造成財政負擔為由，取消軍公教加薪，看起來是為了八二三罷免，想要拿軍公教加薪綁架普發現金；但此時政治操作，不怕賠了夫人又折兵？
此外，行政院日前送出攸關普發現金的韌性特別條例修正草案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤喊話在野，若能比照風災特別條例，最快本周五或下周就能將法案逕付二讀，再搭配立法院長韓國瑜召集朝野協商，十月就能啟動發放現金。
