社運醫師蘇偉碩批內政部、監院 政治獵殺柯文哲

聯合報／ 記者林銘翰黃婉婷李成蔭／台北報導

台北地方法院審理京華城案，長期追蹤此案的社運人士蘇偉碩醫師昨天表示，內政部監察院曲解法令、任意指鹿為馬，僅針對單一個案進行政治獵殺，陪葬台灣司法公正性、都市計畫人員的尊嚴跟專業。

蘇偉碩昨在立法院舉行「監委指鹿為馬，司法打手圖利誰」記者會。民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，蘇偉碩長期關心民眾黨前主席柯文哲，京華城案的錯誤源頭，就是監察院的調查報告，斧鑿斑斑，錯誤百出。柯文哲妻子陳佩琪也受邀出席，感謝蘇在百忙中挺身而出，希望不要因為京華城案的官司，把所有地方自治精神連帶拖下水。

蘇偉碩說，二○二四年總統大選結束不久，監察院隨即提出京華城案糾正報告，不僅法律見解完全錯誤，更是違背過去出版的「容積率專案研究報告」，而當中的關鍵黑手就是內政部，不顧都市計畫法條文規範，先是函覆監察院容積獎勵違法，再讓查案監委以此提出糾正。

蘇偉碩形容，這如同民進黨發起大罷免「選輸就翻桌」，目的就是政治獵巫柯文哲及民眾黨；朝野可以進行政治鬥爭，但是絕對不能動搖國本，甚至陪葬台灣的司法公正、所有都市計畫人員的專業及尊嚴。

內政部國土署回應，京華城公司是依都市計畫法第廿四條向台北市政府提出自擬細部計畫申請，原址非屬都市更新地區，市府卻準用「都市更新建築容積獎勵辦法」規定的容積獎勵項目，因此被監察院糾正。

監委林盛豐、蘇麗瓊也表示，該計畫案創設「韌性城市貢獻」等三項獎勵項目，分別牴觸台北市土地使用分區管制自治條例及內政部之容積率上限規定，且給予容積獎勵額度與申請人貢獻程度間也失衡，因此通過糾正案。

