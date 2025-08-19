聽新聞
找童子賢組閣？ 府酸蔣萬安：先回應濫權爭議

聯合報／ 記者張文馨林麗玉／台北報導

針對台北市長蔣萬安建議賴總統找和碩董事長童子賢組閣，總統府發言人郭雅慧回應，謝謝蔣萬安的建議，社會對話一直在進行，無論是是蔣萬安或社會各界多元聲音，賴總統都同樣重視，未來也會持續傾聽民意。

不過，對於用人的議題，郭雅慧也建議蔣萬安，正面回應所謂「辦公室主任」疑似濫用特權，安排親屬人事的爭議。

北市發言人李政軒隨即反諷：「如果面對關稅，總統府反應如此快速，相信總統民調不會這麼低。」

