找童子賢組閣？ 府酸蔣萬安：先回應濫權爭議
針對台北市長蔣萬安建議賴總統找和碩董事長童子賢組閣，總統府發言人郭雅慧回應，謝謝蔣萬安的建議，社會對話一直在進行，無論是是蔣萬安或社會各界多元聲音，賴總統都同樣重視，未來也會持續傾聽民意。
不過，對於用人的議題，郭雅慧也建議蔣萬安，正面回應所謂「辦公室主任」疑似濫用特權，安排親屬人事的爭議。
北市發言人李政軒隨即反諷：「如果面對關稅，總統府反應如此快速，相信總統民調不會這麼低。」
