蔣萬安喊話賴總統：找童子賢組閣 社會重新對話

賴政府施政滿意度創新低，預估八月廿三日第二波罷免投票後啟動內閣改組。前副總統呂秀蓮日前建議賴清德總統可考慮跨黨派重新組閣，台北市長蔣萬安昨天也喊話賴總統該找和碩董事長童子賢組閣。蔣說，大罷免以來，朝野之間的互信已經一再撕裂，賴總統若是願意找童子賢組閣，「我相信這會是台灣社會重新對話的開始」。

蔣萬安在臉書說，去年十一月，他邀請童子賢到市政會議演講「產業發展與世界局勢」，當時童就預判到，台灣產業即將面臨的嚴峻考驗，會後他就和同事說「應該找這樣的人來組閣」。

蔣萬安也提到，看了這幾天有關核三應否延役的公投意見說明會，他真心覺得，「賴總統應該邀請童子賢先生來組閣」。

賴總統上周在民進黨中常會以黨主席身分說，八月廿三日公投，他一定會去投下不同意票。蔣萬安也呼籲大家一定要為台灣的能源政策投下一票，為核三延役投下同意票，「這一張公投票，其實就是對民進黨和對賴總統的不信任票。」

國民黨昨晚在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，黨主席朱立倫及民眾黨主席黃國昌也到場。對於蔣萬安喊話賴總統「該找童子賢組閣」，黃國昌受訪表示，行政院長卓榮泰應先下台、內閣總辭。

台北市長蔣萬安昨天喊話賴清德總統，該找和碩公司董事長童子賢（圖）組閣，「我相信這會是台灣社會重新對話的開始」。本報資料照片

內閣改組箭在弦上，傳民進黨內評估兩套劇本，包括換閣揆加小幅改組，以及不換閣揆加大幅改組；不過，朝小野大局面下，尋覓接棒人選有難度，綜合黨內各方訊息，卓揆留任機率高，但對政策掌握度低、狀況較多的部會將考慮一併檢視，據傳異動部會數量至少三個、甚至五到六個，包括經濟部、衛福部、教育部、文化部、國發會都被點名撤換，其中又以經長郭智輝最為爭議。

中廣前董事長趙少康昨加碼點名內政部長劉世芳，並認為內閣總辭才負責，小幅改組難交代。

民進黨團立院黨團幹事長吳思瑤表示，希望是有感調整，彰顯新戰力；她認為，許多被點名表現差強人意的閣員，相信會納入整體考量。

其中，郭智輝因屢爆失言爭議，又對核三公投消極以對，黨內外都有不滿聲浪，傳卓榮泰在某次餐敘面對與會者數落郭時「笑而不語」，被解讀「卓也受不了郭」。但政院昨天澄清，這場餐敘並不存在，且內部檢討未針對個別首長。

此外，衛福部長邱泰源因政策掌握度、危機處理能力受黨內質疑；教育部長鄭英耀因個人發言及任內爆出次長葉丙成洩漏性平案個資、台師大抽血案等爭議，以及過於「文青」的文化部長李遠，都被點名應撤換。

莊瑞雄爆料 郭智輝、彭啟明將撤換

農業部林業及自然保育署昨公布修正後的「獎勵輔導造林辦法」，民進黨立委莊瑞雄在致詞時脫口爆料，經濟部長郭智輝、環境部長彭啓明未出席昨天活動，唯一出席的農業部長陳駿季確定留任，這番話被外界解讀他在暗示郭、彭兩人將會被撤換。

