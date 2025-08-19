聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安喊話賴總統：找童子賢組閣 社會重新對話

聯合報／ 記者黃婉婷林麗玉邱書昱鄭媁李柏澔／台北報導
台北市長蔣萬安（圖）昨天喊話賴清德總統，該找和碩公司董事長童子賢組閣，「我相信這會是台灣社會重新對話的開始」。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安（圖）昨天喊話賴清德總統，該找和碩公司董事長童子賢組閣，「我相信這會是台灣社會重新對話的開始」。記者曾吉松／攝影

賴政府施政滿意度創新低，預估八月廿三日第二波罷免投票後啟動內閣改組。前副總統呂秀蓮日前建議賴清德總統可考慮跨黨派重新組閣，台北市長蔣萬安昨天也喊話賴總統該找和碩董事長童子賢組閣。蔣說，大罷免以來，朝野之間的互信已經一再撕裂，賴總統若是願意找童子賢組閣，「我相信這會是台灣社會重新對話的開始」。

蔣萬安在臉書說，去年十一月，他邀請童子賢到市政會議演講「產業發展與世界局勢」，當時童就預判到，台灣產業即將面臨的嚴峻考驗，會後他就和同事說「應該找這樣的人來組閣」。

蔣萬安也提到，看了這幾天有關核三應否延役的公投意見說明會，他真心覺得，「賴總統應該邀請童子賢先生來組閣」。

賴總統上周在民進黨中常會以黨主席身分說，八月廿三日公投，他一定會去投下不同意票。蔣萬安也呼籲大家一定要為台灣的能源政策投下一票，為核三延役投下同意票，「這一張公投票，其實就是對民進黨和對賴總統的不信任票。」

國民黨昨晚在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，黨主席朱立倫及民眾黨主席黃國昌也到場。對於蔣萬安喊話賴總統「該找童子賢組閣」，黃國昌受訪表示，行政院長卓榮泰應先下台、內閣總辭。

台北市長蔣萬安昨天喊話賴清德總統，該找和碩公司董事長童子賢（圖）組閣，「我相信這會是台灣社會重新對話的開始」。本報資料照片
台北市長蔣萬安昨天喊話賴清德總統，該找和碩公司董事長童子賢（圖）組閣，「我相信這會是台灣社會重新對話的開始」。本報資料照片

內閣改組箭在弦上，傳民進黨內評估兩套劇本，包括換閣揆加小幅改組，以及不換閣揆加大幅改組；不過，朝小野大局面下，尋覓接棒人選有難度，綜合黨內各方訊息，卓揆留任機率高，但對政策掌握度低、狀況較多的部會將考慮一併檢視，據傳異動部會數量至少三個、甚至五到六個，包括經濟部、衛福部、教育部、文化部、國發會都被點名撤換，其中又以經長郭智輝最為爭議。

中廣前董事長趙少康昨加碼點名內政部長劉世芳，並認為內閣總辭才負責，小幅改組難交代。

民進黨團立院黨團幹事長吳思瑤表示，希望是有感調整，彰顯新戰力；她認為，許多被點名表現差強人意的閣員，相信會納入整體考量。

其中，郭智輝因屢爆失言爭議，又對核三公投消極以對，黨內外都有不滿聲浪，傳卓榮泰在某次餐敘面對與會者數落郭時「笑而不語」，被解讀「卓也受不了郭」。但政院昨天澄清，這場餐敘並不存在，且內部檢討未針對個別首長。

此外，衛福部長邱泰源因政策掌握度、危機處理能力受黨內質疑；教育部長鄭英耀因個人發言及任內爆出次長葉丙成洩漏性平案個資、台師大抽血案等爭議，以及過於「文青」的文化部長李遠，都被點名應撤換。

莊瑞雄爆料 郭智輝、彭啟明將撤換

農業部林業及自然保育署昨公布修正後的「獎勵輔導造林辦法」，民進黨立委莊瑞雄在致詞時脫口爆料，經濟部長郭智輝、環境部長彭啓明未出席昨天活動，唯一出席的農業部長陳駿季確定留任，這番話被外界解讀他在暗示郭、彭兩人將會被撤換。

內閣 蔣萬安 賴清德 童子賢

延伸閱讀

遭侯漢廷爆料快樂宴停留3小時 郭智輝真的提告了

蔣萬安拋童子賢組閣 總統府火速冷回...北市用1句話酸爆

蔣萬安拋童子賢組閣...總統府感謝建議 也請蔣正面回應用人爭議

批民進黨膝反射反核...蔣萬安：穩定電力才是我們神主牌

相關新聞

國民黨揭露「零日攻擊」導演 獲就安基金補助2872萬

國民黨昨舉行記者會揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在三年間，獲得勞動部就業安定基金二八七二萬元補助，完全不符基金使...

蔣萬安喊話賴總統：找童子賢組閣 社會重新對話

賴政府施政滿意度創新低，預估八月廿三日第二波罷免投票後啟動內閣改組。前副總統呂秀蓮日前建議賴清德總統可考慮跨黨派重新組閣...

找童子賢組閣？府酸蔣萬安：先回應濫權爭議

針對台北市長蔣萬安建議賴總統找和碩董事長童子賢組閣，總統府發言人郭雅慧回應，謝謝蔣萬安的建議，社會對話一直在進行，無論是...

社運醫師蘇偉碩批內政部、監院 政治獵殺柯文哲

台北地方法院審理京華城案，長期追蹤此案的社運人士蘇偉碩醫師昨天表示，內政部與監察院曲解法令、任意指鹿為馬，僅針對單一個案...

軍公教加薪？今待總統審酌定案

明年度中央政府總預算案將於廿一日行政院會拍板，外界關注軍公教是否加薪，據了解，軍公教待遇審議委員會已作出不調薪和調薪百分...

冷眼集／勞動部小金庫 想給誰就給誰

勞動部去年職場霸凌案延燒出就業安定基金濫用爭議，昨再爆勞動部透過開口契約補助導演羅景壬三支影片近三千萬，觀看數卻寥寥無幾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。