冷眼集／勞動部小金庫 想給誰就給誰
勞動部去年職場霸凌案延燒出就業安定基金濫用爭議，昨再爆勞動部透過開口契約補助導演羅景壬三支影片近三千萬，觀看數卻寥寥無幾，政府小金庫想方設法照顧「綠友友」，誰在意受美國關稅衝擊，無薪假創新高的老百姓？
開口契約通常是用在像天災人禍等需要緊急應變的時候，以便能在第一時間快速動用資源。勞動部拍攝勞動節影片，勞動節年年有，哪裡緊急？有何理由要採用開口契約？
勞動部的開口契約等於是給羅景壬一張空白支票，中間的過程就不用比價、評選，直接議價，其中若沒有貓膩，為何勞動部稱今年起活動、設計、影片及文宣製作等項目，不再以開口契約方式辦理？檢調應好好釐清是否涉及違法圖利。
諷刺的是，勞動部砸大錢拍出來的影片，完全沒有達到應有的宣傳效果，花費數千萬公帑，看的人寥寥無幾，勞動部也不追究，也難怪外界質疑，所謂的就業安定基金，就是勞動部方便動用的小金庫，愛怎麼花就怎麼花，想給誰就給誰。
勞動部昨聲明表示，並無補助「零日攻擊」拍攝計畫，相關勞工業務之宣傳均依法依規辦理，請有心人士勿刻意做錯誤連結和影射；勞動部的操作，也是讓人驚呆，人家問A你答B，是心虛還是還在狀況外？
根據審計部的報告，勞動部在二○二二年到二○二四年間，運用就業安定基金的支出，有多項都與基金設立的宗旨不符，這些不符規定的支出，總金額高達五一七四萬多元，勞動部稱不符規定的款項將從公務預算中歸墊，最後補上的還是人民的納稅錢。
關稅海嘯一波波襲來，企業放無薪假家數和人數都在節節升高，許多人焦慮不安，對照「綠友友」的吃香喝辣，這個政府還能信賴嗎？
