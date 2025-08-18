聽新聞
「零日攻擊」導演羅景壬：不依賴政府機關維生

聯合報／ 記者陳慧貞鄭媁／台北報導

國民黨昨揭露電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊獲就業安定基金補助，質疑民進黨政府拿人民的納稅錢來滋養綠友友。導演羅景壬透過社群發文回應：「做為商業廣告導演，我完全不依賴任何政府機關或政黨維生。」並強調：「不分黨派，負起社會責任，是我的信仰。我正是為此參與『零日攻擊』。」

羅景壬說，自己曾為馬英九主政的台北市政府拍攝超過十支廣告。曾為連勝文主導的國民黨智庫拍過反霸凌廣告，作品也在台灣的廣告獎獲獎。他也為勞動部拍攝廣告，同樣在台灣的廣告獎獲獎。

羅景壬說：「做為商業廣告導演，我完全不依賴任何政府機關或政黨維生。」直言自己並不擁有任何公司，合作團隊也非固定，在忙碌的商業廣告生涯中，抽空為上述的政府或政黨拍片。

國民黨智庫副執行長凌濤質疑，羅景壬回應避重就輕，只顯示他心虛且不知如何應對；但更嚴重的問題是，可看出在民進黨包庇之下，濫用政府補助正在變成理所當然。

