國民黨揭露「零日攻擊」導演 獲就安基金補助2872萬
國民黨昨舉行記者會揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在三年間，獲得勞動部就業安定基金二八七二萬元補助，完全不符基金使用目的；期間羅團隊又幫賴清德、蔡英文拍攝競選影片「投桃報李」，隔年文化部核定補助「零日攻擊」七千多萬元，質疑民進黨政府拿人民的納稅錢來滋養「綠友友」。
國民黨智庫、國政基金會副執行長凌濤指出，勞動部就業安定基金不只用在前部長許銘春的兩套禮服和演唱會，也豢養羅景壬的團隊，二○二二年拍攝勞動節主題影片製作「阿紡洗衣店」，單支影片補助一○六九萬元；二○二三年羅接續拍攝「勞動節主題影片—紙紮篇」，補助九七一萬元；去年拍攝第三支影片「勞動萬歲—搬家篇」花了八三一萬元。三部影片流量之低，分別僅數百至一千多人次按讚。
而審計部調查發現，勞動部就業安定基金三年間有高達五一七四萬元經費支出，與基金設置目的及用途規定不符。凌濤質疑，為何羅景壬團隊三支影片高達二八七二萬元，占總比率逾五成五？這是嚴重弊端、明顯違法，行政院還要放任這些綠友友上下其手嗎？
凌濤也說，巧合的是，羅團隊前面拿了政府的基金，後面幫賴清德、蔡英文拍競選影片擦脂抹粉，沒幾個月賴政府當選後，去年四月十一日，文化部又核定補助零日攻擊七一三一萬元，「大補助大成功，用政府的資源豢養自己人，奉旨給飯」，中間沒有上下其手、交相賊？全民都不會相信。
凌濤批評，當立委在檢驗這些「奉旨給飯、豢養綠友友」的事實，行政院官員的嘴臉完全不認帳、繼續執意要拿人民納稅錢補貼自己的政治意圖，勞工重要的就業安定基金，竟成為民進黨政務官和綠友友的「個人就業安定基金」，台灣人民看得下去嗎？
勞動部：今年起不再用開口契約
勞動部就安基金使用再掀爭議，勞動部表示，針對就安基金用途不符項目的支出，已向行政院爭取編列公務預算歸墊，今年起活動、設計、影片及文宣製作等項目，也不再以開口契約方式辦理。
