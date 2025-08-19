聽新聞
選新北民調高 「李四川不會臨陣脫逃」

聯合報／ 記者林麗玉王慧瑛／連線報導

民眾黨主席黃國昌日前表態有意參選新北市長，牽動明年地方選舉藍白合議題。北市議員李明賢昨說，國民黨目前民調最高還是李四川，但最慢明年第一季要做決定，是否辭北市副市長投入選舉。對此，國民黨前秘書長李乾龍說，李四川不是新人，有自己的參選節奏，「絕對不會臨陣脫逃」。

李四川先前輔選反罷免，到新北板橋聲援葉元之時曾說「幫助葉就是幫助他自己」，外界解讀是「微表態」，可能參選新北市長。李明賢說，李四川有把大家勸進的話聽進去，新北這席不能讓民進黨拿走，李四川的態度就是慢慢地水到渠成。

李明賢昨接受前立委高嘉瑜網路節目專訪，他說，黃國昌表態後，儘管民調與李四川有一點落差，但接下來應會拉近，可能在伯仲之間，未來可能需要一階段到兩階段整合。

李明賢指出，新北市有1000個里，他曾聽聞朱立倫選新北市長時，3個月才把所有里跑過一輪，所以要有時間準備，可能明年第一季就要決定，是否辭北市副市長選新北市長。

對於是否選新北？李四川近期受訪提到，國民黨人才濟濟，年輕人也非常多，至於黃國昌表態，願意為國家做事都是好事。

李乾龍多次表態支持李四川投入新北市長選戰，李乾龍說，形勢比人強，李四川有高人氣、高聲望，是藍營不二人選，相信李四川會願意為黨承擔。

2026新北是兵家必爭之地，藍、綠、白都想插旗。國民黨新北市黨部主委黃志雄說，按以往經驗，最慢明年4至6月，議員、市長人選要就緒，有意投入新北市長者，農曆年前後就要清楚表態才能凝聚聲勢。

民進黨北市議員林延鳳認為，李四川之所以沒正面回應是否選新北，是因李四川全國知名度與專業度都有，加上又熟新北，所以不急，採取是「築高牆、廣積糧」策略，李若宣布參選，以昔日在新北累積的人脈等，很快能串連與集結。

新北 李四川 李乾龍 李明賢 國民黨

相關新聞

國民黨揭露「零日攻擊」導演 獲就安基金補助2872萬

國民黨昨舉行記者會揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在三年間，獲得勞動部就業安定基金二八七二萬元補助，完全不符基金使...

蔣萬安喊話賴總統：找童子賢組閣 社會重新對話

賴政府施政滿意度創新低，預估八月廿三日第二波罷免投票後啟動內閣改組。前副總統呂秀蓮日前建議賴清德總統可考慮跨黨派重新組閣...

找童子賢組閣？ 府酸蔣萬安：先回應濫權爭議

針對台北市長蔣萬安建議賴總統找和碩董事長童子賢組閣，總統府發言人郭雅慧回應，謝謝蔣萬安的建議，社會對話一直在進行，無論是...

社運醫師蘇偉碩批內政部、監院 政治獵殺柯文哲

台北地方法院審理京華城案，長期追蹤此案的社運人士蘇偉碩醫師昨天表示，內政部與監察院曲解法令、任意指鹿為馬，僅針對單一個案...

軍公教加薪？今待總統審酌定案

明年度中央政府總預算案將於廿一日行政院會拍板，外界關注軍公教是否加薪，據了解，軍公教待遇審議委員會已作出不調薪和調薪百分...

