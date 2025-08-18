2026新北市長最新民調 他曝黃國昌大幅升 最強仍是李四川
民眾黨主席黃國昌表態有意願參選新北市長後，外界關注接下來是否藍白合？資深媒體人黃暐瀚今晚在臉書公布一份最新民調，根據這份最新民調結果「新北最強，李四川」。
黃暐瀚在臉書說，他傍晚看到一份最新的民調（年代），一如預期，新北市長2026的所有預期選將中，依舊是李四川最強。
黃貼出這份民調結果：1、李四川對上蘇巧慧：李四川37.7 %、蘇巧慧 29.2 %。2、李四川 對上林右昌，李四川37.5 %、林右昌 26.7 %。
3、劉和然對上蘇巧慧，劉和然24 %、蘇巧慧35.4%。4、劉和然對上林右昌，劉和然23.2 %、林右昌31.4 %。
5、黃國昌對上蘇巧慧，黃國昌 29.3%、蘇巧慧35.1%。6、黃國昌對上林右昌，黃國昌27.5 %、林右昌35%。
至於政黨內部互比，根據這份民調，國民黨李四川31.6 %、劉和然 4.2 %、民進黨蘇巧慧21.9%、林右昌12.2%。
黃暐瀚說，正如他上篇文章預期，在七二六藍白合與正式宣布參選後，黃國昌支持度大幅上升，對比綠營民調已超過劉和然，但仍未「超越李四川」。
他說，這份民調製作的時間是 8月12日至16日有效份數 1072。結論是「2026新北市長選將，李四川，依舊最強」。
