韓國瑜：新加坡建國60週年成就斐然 盼深化台星合作

立法院長韓國瑜今天晚間出席新加坡國慶酒會時表示，新加坡長期以尊重多元、追求團結為政策核心，展現「小國也能成為聰明國家（smart state）」的智慧，未來盼與星國合作，在多變國際局勢中共同尋求永續發展契機，為區域和平與繁榮作出更多貢獻。

新加坡駐台北商務辦事處晚間舉辦「新加坡60週年國慶酒會」，行政院政委季連成、外交部常次葛葆萱、國安會副秘書長林飛帆、台北市長蔣萬安、前立法院長王金平、國民黨主席朱立倫，以及多國駐台使節代表與立院3黨立委等逾400位嘉賓共襄盛舉，場面隆重。

晚會由新加坡駐台代表葉偉傑（Yip Wei Kiat）先致詞，他說，今年是在台任期最後一年，並獻唱深具意義的新加坡愛國歌曲「家」，賓客報以熱烈掌聲。隨後由葛葆萱及韓國瑜先後致詞。

韓國瑜致詞時表示，非常榮幸代表立法院出席新加坡建國60週年國慶酒會，並向新加坡政府與全體人民致上誠摯祝賀；新加坡憑藉人民團結與政府前瞻施政，從資源有限的小國躍升為全球最具競爭力與幸福感的國家之一，締造舉世矚目的「新加坡奇蹟」，證明國力強弱與國家大小無關，只要上下團結一心，便能交出亮眼成績。

韓國瑜說，新加坡的雙語政策具前瞻性，強調以英語為共同語言，同時兼顧母語傳承，展現對多元文化的尊重與包容，更成功培養出兼具國際競爭力與跨文化能力的人才，讓新加坡在全球化浪潮中屹立不搖。

韓國瑜指出，新加坡長期以尊重多元、追求團結為政策核心，展現「小國也能成為聰明國家（smartstate）」的智慧。台灣作為同樣具多元文化背景的社會，亦可從中獲得啟發，未來盼與新加坡攜手合作，在多變國際局勢中共同尋求永續發展的契機，為區域和平與繁榮作出更多貢獻。

韓國瑜表示，台星兩國長期在貿易、科技、教育與觀光等領域緊密合作，新加坡更是第一個與台灣簽署自由貿易協定（FTA）的東南亞國家，雙邊民間交流熱絡。立法院現有兩個與新加坡國會議員的聯誼會平台，共有84位跨黨派立委參與，展現台星國會外交的堅實基礎，祝福新加坡與中華民國國運昌隆、友誼長存。

