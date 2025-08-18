快訊

遭侯漢廷爆料快樂宴停留3小時 郭智輝真的提告了

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部長郭智輝。圖／本報資料照片
經濟部長郭智輝。圖／本報資料照片

台北市議員侯漢廷日前爆料，在台美關稅談判公布當天，經濟部長郭智輝卻在飯店赴宴，並停留3小時，當時經濟部二度澄清，並強調會依法追究，而經濟部也證實，「本案已正式委由律師處理，後續將依法進行。」

侯漢廷先前爆料指出，郭智輝在8月1日設宴，包含監察委員趙永清、中研院前院長翁啟惠等均有出席，經濟部緊急滅火，澄清當日餐敘郭智輝受醫界友人邀請出席，到場致意並與來賓寒暄後即離席，活動並非由經濟部或郭智輝主辦。

但侯漢廷隨即再爆，郭智輝當天約下午4點40分抵達福容飯店，晚上7點40分離開，快樂在一起了三個小時，且郭智輝到場時間還未到下班時，更使用公務車，監委應該介入。

經濟部又再發布澄清聲明並強調，請侯漢廷提出證據，倘若再有損害名譽情事，或不實指控，將依法訴究。

而經濟部今也表示，郭智輝已經委任律師採取法律行動，是以個人身分提告。

