蔣萬安拋童子賢組閣 總統府火速冷回...北市用1句話酸爆
北市長蔣萬安今喊話賴總統找和碩董事長童子賢組閣，總統府發言人郭雅慧隨即冷回，要蔣先回「辦公室主任」疑濫用特權爭議。北市發言人李政軒諷，「如果面對關稅，總統府反應如此快速，相信總統民調不會這麼低。」
李政軒重申，總統府如果有台北市政府任何人「濫用特權」的證據，趕快拿出來，市政府一定秉公處理。
李政軒指出，如果總統府喜歡談論用人，也請總統府拿出應有的標準，自己檢驗中央政府的用人邏輯，關稅公布當天，卻去「快樂在一起」的經濟部長，請問總統府覺得如何？在公開場合高喊要讓總統賴清德當「台灣國的主人」的內政部長，請問總統府覺得如何？只當了不到三個月就因為婚外情而下台的交通部長，請問總統府覺得如何？
李政軒表示，任何民眾都可以對中央政府的官員人選提出評價與建議，何況行政院長這個職位對台北市以及整個台灣的發展影響深遠，蔣萬安市長有感而發提出建議，只是善盡言責；總統府如果前一句說「傾聽民意」，後一句卻以為自己是酸民，格局如何、未來施政是否可以期待，民眾都看得非常清楚。
