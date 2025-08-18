聽新聞
蔣萬安拋童子賢組閣...總統府感謝建議 也請蔣正面回應用人爭議
台北市長蔣萬安透過臉書建議賴清德總統找和碩董事長童子賢組閣，總統府發言人郭雅慧回應，謝謝蔣萬安的建議，社會對話一直在進行，無論是是蔣萬安或社會各界多元聲音，賴總統都同樣重視，未來也會持續傾聽民意；不過，對於用人的議題，她也建議蔣市長，正面回應所謂「辦公室主任」疑似濫用特權，安排親屬人事的爭議。
823大罷免及核三延役公投進入倒數5天，蔣萬安今天指出，去年11月，他邀請童子賢赴市政會議演講，當時童子賢就預判，台灣產業即將面臨的嚴峻考驗。蔣萬安說：「會後我和同事說應該找這樣的人來組閣」。
童子賢等人號召跨領域專家學者發起連署，呼籲全民為核三重啟公投投下同意票。
蔣萬安說，他看了這幾天有關核三應否延役的公投意見說明會，他真心覺得，賴總統應該邀請童子賢來組閣；大罷免以來，朝野之間的互信已經一再撕裂，賴總統若是願意找童子賢組閣，他相信這會是台灣社會重新對話的開始。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
