賴總統：盼台日深化合作穩定區域情勢 強化經濟韌性

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統今（18日）接見日本自民黨青年局海外研修團，感謝自民黨青年局長期在台日交流中扮演關鍵角色，因應全球局勢快速變化，期待台日持續深化合作，不僅穩定區域情勢，也強化彼此的經濟韌性，為雙方經濟產業帶來雙贏。

賴總統表示，歡迎日本自民黨青年局的好朋友們再度來台訪問，今年5月曾在總統府與中曾根康隆眾議員、平沼正二郎眾議員、神谷政幸參議員及加藤竜祥眾議員見面交流；今天也很高興見到須田旭議長，與訪團成員們一起針對各項議題交換意見。

賴總統指出，感謝自民黨青年局長期在台日交流中扮演關鍵角色；日台情感深厚，總在台灣面臨困難時伸出援手、帶來溫暖，無論是去年台灣0403震災時，自民黨青年局發起募款、協助重建；或是這兩個月來，日本首相石破茂與多位議員對於台灣風災和豪雨災情的慰問，都讓他深受感動。

賴總統指出，台灣與日本都堅信民主、自由的價值，面對威權主義的擴張，再次感謝日本政府，從前首相安倍晉三到現任的石破茂，在美日峰會、七大工業國集團（G7）領袖峰會及四方安全對話等國際場合，不斷強調台海和平穩定的重要性。

賴總統提到，因應全球局勢的快速變化，期待台日雙方除了在地緣政治變化中能共同合作、穩定區域情勢，也在半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等產業持續深化合作，提升競爭力，也強化彼此的經濟韌性，帶來台灣和日本經濟產業的雙贏。

自民黨青年局長中曾根康隆表示，現在世界上發生數起戰爭，企圖使用武力改變現狀的舉措也在各地頻繁發生；其中，台灣面對台海緊張情勢，日本也同樣面臨來自中國、俄羅斯和北韓三個面向的威脅。

中曾根康隆表示，「我們必須向海內外展示『自己的國家自己救』的決心，並建立因應機制。互為信賴夥伴的台日兩國必須緊密合作，促進區域的和平與穩定。」

中曾根康隆說，賴總統致詞時提到半導體的台日合作，不僅在半導體領域，下一個世代的通訊、AI等都是雙方共同擁有強項的領域；日本有許多可以向台灣學習之處，期盼未來相關領域的合作能加強兩國之間的產業競爭力。

中曾根康隆提到，現在對日本或台灣來說，執政都不容易，尤其社群平台崛起讓民主體制變得更加複雜，但執政者必須守護國民、守護國家，期盼台日攜手因應挑戰，青年世代也會在其中扮演重要角色。

