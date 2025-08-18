去年送禮就藏彩蛋...蔣萬安曝籲賴清德找童子賢組閣理由

823核三延役公投在即，823後內閣改組傳聞不斷，北市長蔣萬安今建議賴清德總統找童子賢組閣，蔣晚間出席核三延役公投政策說明會前受訪表示，如果童子賢能接閣揆，是朝野之前重新對話及建立互信的開始。

蔣萬安也提到，去年11月他找童子賢到北市府演講，演講完，他就送了一個禮物給童子賢，就是台北捷運的枕木車廂，這個禮物也有重要象徵，就是接下來台灣對於民生需求、產業經營發展，都需要有正確的能源政策。

蔣萬安今晚與國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌等人出席核三延役公投政策說明會。由於蔣在臉書拋出建議賴清德總統找和碩董事長童子賢組閣。媒體問蔣，是否認為童是此時能重啟社會對話的最佳人選？

蔣萬安說，童子賢對產業非常了解，能源政策也有深入分析，另一方面，他長期關心教育、也支持文化活動、對動保議題也非常關注，他認為童是組閣很適合人選。更重要是，大罷免之後台灣社會朝野之間失去互信，如果童子賢能接閣揆，是朝野之前重新對話及建立互信的開始。

去年11月，他特別邀請童子賢董事長到北市市政會議專題演講，講題就是「產業發展與世界局勢」，蔣萬安說，在童子賢的演講中，特別談到台灣產業即將面臨的嚴峻考驗。其中花很多時間討論能源政策。當時他就在演講後，私下告訴同事說「這樣的人，非常適合來擔任閣揆，來帶領國家。

蔣說，另一方面，他上周也看到童子賢董事長，在核三延役公投的各項談話，他認為這個時候，賴清德總統應該思考，找童子賢來組閣，

尤其因賴清德上周在中常會上說會對核三延役公投投下不同意票，蔣也呼籲所有民眾，為了台灣能源政策，永續發展、民生產業需求，對核三延役公投投下同意票。 蔣萬安今晚與國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌等人出席核三延役公投政策說明會。記者林麗玉／攝影 蔣萬安去年11月找童子賢到北市府演講，演講完，送了一個禮物給童子賢。蔣今天說，這個禮物有重要象徵，就是接下來台灣對於民生需求、產業經營發展，都需要有正確的能源政策。圖／取自蔣萬安臉書

