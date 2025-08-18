去年送禮就藏彩蛋...蔣萬安曝籲賴清德找童子賢組閣理由
823核三延役公投在即，823後內閣改組傳聞不斷，北市長蔣萬安今建議賴清德總統找童子賢組閣，蔣晚間出席核三延役公投政策說明會前受訪表示，如果童子賢能接閣揆，是朝野之前重新對話及建立互信的開始。
蔣萬安也提到，去年11月他找童子賢到北市府演講，演講完，他就送了一個禮物給童子賢，就是台北捷運的枕木車廂，這個禮物也有重要象徵，就是接下來台灣對於民生需求、產業經營發展，都需要有正確的能源政策。
蔣萬安今晚與國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌等人出席核三延役公投政策說明會。由於蔣在臉書拋出建議賴清德總統找和碩董事長童子賢組閣。媒體問蔣，是否認為童是此時能重啟社會對話的最佳人選？
蔣萬安說，童子賢對產業非常了解，能源政策也有深入分析，另一方面，他長期關心教育、也支持文化活動、對動保議題也非常關注，他認為童是組閣很適合人選。更重要是，大罷免之後台灣社會朝野之間失去互信，如果童子賢能接閣揆，是朝野之前重新對話及建立互信的開始。
去年11月，他特別邀請童子賢董事長到北市市政會議專題演講，講題就是「產業發展與世界局勢」，蔣萬安說，在童子賢的演講中，特別談到台灣產業即將面臨的嚴峻考驗。其中花很多時間討論能源政策。當時他就在演講後，私下告訴同事說「這樣的人，非常適合來擔任閣揆，來帶領國家。
蔣說，另一方面，他上周也看到童子賢董事長，在核三延役公投的各項談話，他認為這個時候，賴清德總統應該思考，找童子賢來組閣，
尤其因賴清德上周在中常會上說會對核三延役公投投下不同意票，蔣也呼籲所有民眾，為了台灣能源政策，永續發展、民生產業需求，對核三延役公投投下同意票。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言