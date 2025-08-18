蔣萬安喊話賴清德「找童子賢組閣」 黃國昌反應曝光

國民黨今晚在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，黨主席朱立倫及民眾黨主席黃國昌也到場。蔣萬安稍早喊話賴清德總統「該找童子賢組閣。」黃國昌今受訪表示，行政院長卓榮泰應先下台、內閣總辭。

黃國昌被問及此事，他說，覺得最重要事情是823公投、罷免選舉結束後，行政院長卓榮泰下台、內閣總辭，台灣在各個領域人才濟濟，他在726罷免結束後，就先呼籲過卓要立刻辭職下台、內閣重新改組，「找卓榮泰這種鬥雞性格、鬥爭在野黨，率領內閣閣員下將宣講搞大惡罷。」

黃國昌說，但目前為止，看來賴清德總統還是沒有聽到，所以希望823結束後，台灣人民能狠狠教訓聽不見民意的賴清德、民進黨，同時，未來怎麼撕裂台灣社會造成的傷痕，是賴清德首要之物。

另外，黃國昌也批，823的公投很清楚感受到民進黨就是站在民意對立面，派李正皓這種小丑來喊話大家不要投票，「民進黨是不是忘了本身是公投民意起家，過去不是說這種重大公共政策要交由台灣人民共同決定？」

黃國昌說，更可笑是賴清德說會去投票，「所以李正皓是呼籲賴清德不要投票嗎？」奉勸民進黨，過去有理想、號召人才的政黨，在726和823的大惡罷，盡是拐瓜劣棗，希望賴清德好好想想，面對台灣國家發展需求。

