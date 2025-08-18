遭陳佩琪指早就計畫構陷柯文哲 監院：糾正案都有明確事證
台北市前市長柯文哲因京華城容積弊案被羈押禁見至今，其妻陳佩琪指柯被有計畫構陷。監委林盛豐、蘇麗瓊回應，這當中有諸多誤解，該案經相關調查程序後依法提出，都有明確事證，台北市府也提出具體檢討改進意見，且監院是糾正「機關」而非「個人」，會尊重法院「個人」刑責審理。
社運人士、醫師蘇偉碩今指控內政部與監察院涉違反法律見解，以指鹿為馬的方式政治追殺柯文哲。陳佩琪也點名內政部、監察院早在去年就計劃構陷柯文哲。她還說，蘇麗瓊身為提案監委應該站出來說清楚，到底是監察院配合內政部構陷，還是監察院被內政部誤導。
「諸多誤解，特予澄清。」監察院稍早發出新聞稿，林盛豐、蘇麗瓊表示，該計畫案創設「韌性城市貢獻」等三項獎勵項目，不僅牴觸上位法規「台北市土地使用分區管制自治條例」第25條、內政部「都市計畫細部計畫審議原則」第8點之容積率上限規定，且給予容積獎勵額度與申請人貢獻程度之間也失衡，難以認定市府宣稱所謂「對價性」，均有重大違失，因此通過糾正案，但民眾黨今記者會對糾正案有諸多誤解。
兩位監委強調，該糾正案是經調卷、函詢與約詢台北市政府及內政部相關人員、諮詢相關專家學者等調查程序後依法提出，程序嚴謹且有明確事證，而市府在被糾正違反依法行政原則後，也已提出具體檢討改進意見。另外，監院是糾正「機關」違失責任，而非以公務員「個人」為對象，因此尊重法院就公務員「個人」刑責審理。
兩位監委澄清，民眾黨今記者會以「司法打手圖利誰」影射該糾正案，但「都市計畫法」第22條完全無容積獎勵之相關規定，不是各縣市可創設核給容積獎勵的法令依據；容積率不應託言所謂「雙軌制」，其實仍受地方自治法規規範；另外，「第三種商業區」均應受該自治條例第25條所定，「第三種商業區」容積率不得超過560％之限制，且該自治條例也無賦予北市都委會額外核給容積獎勵之空間。
