快訊

全球長壽國家排行榜出爐！百歲人瑞比例冠軍非日本 台灣排名揭曉

川普社群重大宣布 將簽行政命令廢除郵寄投票和投票機

玲玲颱風最快今晚生成！最新動態曝光 周末恐還有熱帶系統發展

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動部再爆濫用就安基金 許宇甄轟：把納稅人當冤大頭

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片

勞動部就業安定基金濫用爭議不斷，國民黨今舉行記者會揭露文化人獲補助拍片，審計部去年報告也早揭露「未另案招標」。國民黨立委許宇甄批評，勞動部濫用公帑收買藝文界已不是新聞，還要全民買單？已遭審計部要求改善，卻不敢向真正的違法者追討，簡直把納稅人當冤大頭。

據審計部去年底回覆立法院的報告指出，勞動部近年辦理主題影片之採購均未另案招標，而是直接找該年度開口契約廠商辦理，委託項目與開口契約內容不同，難以驗核履約結果與約定數量。

許宇甄指出，審計部調查報告已經清楚揭露情況，賴清德競選總統廣告導演羅景壬的團隊製作的三支影片完全迴避政府採購程序，沒有另案招標；這不是藝術創作，而是用人民血汗錢替綠營側翼養肥的「選舉基金」，審計部也要求勞動部應收回被濫用的經費。

許宇甄批評，這只是政府揮霍公帑的冰山一角，審計部要求收回，勞動部卻不敢向真正的違法者追討，反而打算「另編公務預算」回補，好像人民的稅金是取之不盡、用之不竭的提款機。這種官官相護、毫無廉恥的行徑，完全是把納稅人當冤大頭，把就安基金當成民進黨的小金庫。

許宇甄砲轟，事件自去年曝光至今，勞動部態度依舊是「能拖就拖、能擺爛就擺爛」，毫不掩飾的包庇新潮流的許銘春。民進黨對黨的前秘書長吳乃仁欠錢選擇不敢追討，對許銘春、謝宜容用公帑辦演唱會也允許「欠債不還」，如今洪申翰更從昔日批判政府的環團人士，蛻變成護航綠營的無能部長。請問，台灣人民為何要為新潮流的種種惡行買單？勞動部應出面告訴國人，何時能追回違法亂花的錢。

許宇甄表示，民進黨濫用公帑收買藝文及媒體人士早已不是新聞，從羅景壬到饒舌歌手大支，不斷有人靠政治關係寄生，吸吮人民血汗，編織出一張張綠色金權網絡。人民要問到底還有多少「羅景壬們」躲在預算黑箱裡大快朵頤？政府若還有羞恥心，就該徹底打破黑箱，追討不法。

勞動部 許宇甄 民進黨

延伸閱讀

羅景壬稱不靠政黨維生 凌濤：羅未說明為何能屢獲不正補助

呼籲823挺核三延役 許宇甄：拒絕核能就是拒絕AI

賴清德只提終戰不提抗戰 許宇甄：自我矮化又媚日

美國公布關稅...郭智輝泡在酒杯裡？許宇甄轟：無視災民、產業苦

相關新聞

不滿？傳卓榮泰聽郭智輝被數落「笑而不語」 行政院說話了

首波罷免失利重挫民進黨，內閣改組呼聲頻傳，媒體報導， 月底將有至少三名部長走人，更傳出行政院長卓榮泰在某次餐敘面對與會者...

【重磅快評】滋養綠友友免招標 勞動部極懶或目無法紀？

藍營今天揭露《零日攻擊》導演羅景壬團隊過去3年拿就安基金2872萬元，審計部質疑與就安基金目的不符，藍營呼籲檢調徹查；勞...

李四川若選新北何時該辭副市長？李乾龍：他絕不會臨陣脫逃

民眾黨主席黃國昌日前鬆口有意投入2026新北市長選戰，北市議員李明賢今談到，李四川最慢明年第1季要做決定是否要辭北市副市...

遭陳佩琪指早就計畫構陷柯文哲 監院：糾正案都有明確事證

台北市前市長柯文哲因京華城容積弊案被羈押禁見至今，其妻陳佩琪指柯被有計畫構陷。監委林盛豐、蘇麗瓊回應，這當中有諸多誤解，...

勞動部再爆濫用就安基金 許宇甄轟：把納稅人當冤大頭

勞動部就業安定基金濫用爭議不斷，國民黨今舉行記者會揭露文化人獲補助拍片，審計部去年報告也早揭露「未另案招標」。國民黨立委...

823大戰倒數！蔣萬安向賴總統喊話「童上卓下」 賴總統該找童子賢組閣

823大罷免及核三延役公投進入倒數5天，台北市長蔣萬安今天傍晚指出，去年11月，他邀請和碩董事長童子賢赴市政會議演講，當時童子賢就預判，臺灣產業即將面臨的嚴峻考驗。蔣萬安說：「會後我和同事說應該找這樣的人來組閣」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。