勞動部再爆濫用就安基金 許宇甄轟：把納稅人當冤大頭

勞動部就業安定基金濫用爭議不斷，國民黨今舉行記者會揭露文化人獲補助拍片，審計部去年報告也早揭露「未另案招標」。國民黨立委許宇甄批評，勞動部濫用公帑收買藝文界已不是新聞，還要全民買單？已遭審計部要求改善，卻不敢向真正的違法者追討，簡直把納稅人當冤大頭。

據審計部去年底回覆立法院的報告指出，勞動部近年辦理主題影片之採購均未另案招標，而是直接找該年度開口契約廠商辦理，委託項目與開口契約內容不同，難以驗核履約結果與約定數量。

許宇甄指出，審計部調查報告已經清楚揭露情況，賴清德競選總統廣告導演羅景壬的團隊製作的三支影片完全迴避政府採購程序，沒有另案招標；這不是藝術創作，而是用人民血汗錢替綠營側翼養肥的「選舉基金」，審計部也要求勞動部應收回被濫用的經費。

許宇甄批評，這只是政府揮霍公帑的冰山一角，審計部要求收回，勞動部卻不敢向真正的違法者追討，反而打算「另編公務預算」回補，好像人民的稅金是取之不盡、用之不竭的提款機。這種官官相護、毫無廉恥的行徑，完全是把納稅人當冤大頭，把就安基金當成民進黨的小金庫。

許宇甄砲轟，事件自去年曝光至今，勞動部態度依舊是「能拖就拖、能擺爛就擺爛」，毫不掩飾的包庇新潮流的許銘春。民進黨對黨的前秘書長吳乃仁欠錢選擇不敢追討，對許銘春、謝宜容用公帑辦演唱會也允許「欠債不還」，如今洪申翰更從昔日批判政府的環團人士，蛻變成護航綠營的無能部長。請問，台灣人民為何要為新潮流的種種惡行買單？勞動部應出面告訴國人，何時能追回違法亂花的錢。

許宇甄表示，民進黨濫用公帑收買藝文及媒體人士早已不是新聞，從羅景壬到饒舌歌手大支，不斷有人靠政治關係寄生，吸吮人民血汗，編織出一張張綠色金權網絡。人民要問到底還有多少「羅景壬們」躲在預算黑箱裡大快朵頤？政府若還有羞恥心，就該徹底打破黑箱，追討不法。

