823大戰倒數！蔣萬安向賴總統喊話「童上卓下」 賴總統該找童子賢組閣

聯合報／ 記者林新輝/台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）今天傍晚指出，去年11月，他邀請和碩董事長童子賢（右）赴市政會議演講，當時童子賢就預判，臺灣產業即將面臨的嚴峻考驗。照片/台北市政府提供
823大罷免核三延役公投進入倒數5天，台北市長蔣萬安今天傍晚指出，去年11月，他邀請和碩董事長童子賢赴市政會議演講，當時童子賢就預判，臺灣產業即將面臨的嚴峻考驗。蔣萬安說：「會後我和同事說應該找這樣的人來組閣」。

童子賢等人號召跨領域專家學者發起連署，呼籲全民為核三重啟公投投下同意票。民進黨立委莊瑞雄回擊稱「核廢料放在哪裡就是二等公民」。童子賢不假辭色回應，政治清廉、做好環境保護就是一流國家象徵，地方派系為綠電開槍爭奪才叫做二流國家。

蔣萬安說，童子賢來市府演講題目是「產業發展與世界局勢」，童就從台灣經濟永續、國家安全穩定的格局闡述執政者當如何。

蔣萬安說，他看了這幾天有關核三應否延役的公投意見說明會，他真心覺得，賴總統應該邀請童子賢先生來組閣。

賴總統上周在民進黨中常會上以黨主席的身分說，8/23公投他一定會去下不同意票。他也呼籲大家，8/23一定要出來投票，為臺灣的能源政策投下一票，為核三延役投下同意票。這一張公投票，其實就是對民進黨和對賴總統的不信任票。

蔣萬安表示，大罷免以來，朝野之間的互信已經一再撕裂，賴總統若是願意找童子賢先生組閣，他相信這會是臺灣社會重新對話的開始。

公投 核三 蔣萬安 大罷免 童子賢

