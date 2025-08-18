喊話賴清德「找童子賢組閣」蔣萬安盼台灣社會重新對話
前副總統呂秀蓮日前向總統賴清德提建言，建議賴清德可考慮跨黨派重新組閣。台北市長蔣萬安今天也在臉書喊話賴總統「該找童子賢組閣。」
蔣萬安說，大罷免以來，朝野之間的互信已經一再撕裂，「賴總統若是願意找童子賢先生組閣，我相信這會是台灣社會重新對話的開始。」
蔣萬安今晚在臉書說，去年11月，他邀請和碩董事長童子賢來市政會議演講，講題是「產業發展與世界局勢」。當時童就預判到，台灣產業即將面臨的嚴峻考驗。蔣說，會後他就和同事說「應該找這樣的人來組閣」。蔣也提到，看了這幾天有關核三應否延役的公投意見說明會，他真心覺得，「賴總統應該邀請童子賢先生來組閣。」
賴總統上周在民進黨中常會，以黨主席的身分說，8月23日公投他一定會去投下不同意票。蔣萬安說，他也呼籲大家8月23日一定要出來投票，為台灣的能源政策投下一票，為核三延役投下同意票。「這一張公投票，其實就是對民進黨和對賴總統的不信任票。」
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
