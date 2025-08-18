不滿？傳卓榮泰聽郭智輝被數落「笑而不語」 行政院說話了

首波罷免失利重挫民進黨，內閣改組呼聲頻傳，媒體報導， 月底將有至少三名部長走人，更傳出行政院長卓榮泰在某次餐敘面對與會者數落郭智輝時僅笑而不語，被解讀是「卓也受不了郭」。行政院發言人李慧芝18日表示，該報導所稱餐敘並不存在，亦未向政院查證，政院對此表示遺憾。

李慧芝指出，近期各界對於政府政策的推動有各種不同的建議與討論，政院對於相關建言都會虛心聆聽，而過去近一個月以來，行政團隊也就政策議題進行內部檢討，並無針對任何個別部會首長，行政團隊會針對政策規劃、執行及社會溝通等面向持續精進，做更多明顯、具體、有效的調整，以回應民意的需求。

