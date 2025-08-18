快訊

不滿？傳卓榮泰聽郭智輝被數落「笑而不語」 行政院說話了

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

李四川若選新北何時該辭副市長？李乾龍：他絕不會臨陣脫逃

聯合報／ 記者王慧瑛張策／新北即時報導
國民黨前秘書長李乾龍說，形勢比人強，李四川有高人氣、高聲望，是藍營的不二人選，相信李四川會願意為黨承擔。本報資料照片
民眾黨主席黃國昌日前鬆口有意投入2026新北市長選戰，北市議員李明賢今談到，李四川最慢明年第1季要做決定是否要辭北市副市長投入選舉。對此，國民黨前秘書長李乾龍說，李四川不是新人，有自己的參選節奏，「絕對不會臨陣脫逃」。

李乾龍多次表態支持李四川投入2026新北市長選戰，李乾龍說，形勢比人強，李四川有高人氣、高聲望，是藍營的不二人選，相信李四川會願意為黨承擔。

對於有藍營議員建議最慢第1季要辭副市長，李乾龍說，李四川不是新人，聲勢都還保持住，何時辭、何時投入選戰，若李一旦決定參選，會有自己的選戰節奏。

2026新北是兵家必爭之地，藍、綠、白都想插旗。國民黨新北市黨部主委黃志雄說，按照以往經驗與期程，最慢明年4至6月，議員、市長人選就要就緒，有意投入新北市長者，農曆年前後就要清楚表態，才能凝聚聲勢。

黃志雄說，新北市長侯友宜執政8年，奠定不錯口碑，是藍軍能穩住新北灘頭堡的勝基，2026新北之戰對藍軍而言，有信心但不能大意，藍軍目標是延續新北政權、議員席次過半。

台北市副市長李四川和新北各界互動緊密，參選2026新北市長呼聲高。本報資料照片
