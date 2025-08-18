快訊

不滿？傳卓榮泰聽郭智輝被數落「笑而不語」 行政院說話了

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

李四川若選新北何時該辭副市長？李乾龍：他絕不會臨陣脫逃

聽新聞
0:00 / 0:00

羅景壬稱不靠政黨維生 凌濤：羅未說明為何能屢獲不正補助

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
對於「零日攻擊」導演羅景壬的回應，國政基金會副執行長凌濤說，羅景壬該正面回應的是，為何貴團隊支領根本不符合就安基金的用途支出？什麼樣的神通廣大能讓羅屢屢簽約拿下巨額經費？圖／取自凌濤臉書
對於「零日攻擊」導演羅景壬的回應，國政基金會副執行長凌濤說，羅景壬該正面回應的是，為何貴團隊支領根本不符合就安基金的用途支出？什麼樣的神通廣大能讓羅屢屢簽約拿下巨額經費？圖／取自凌濤臉書

國民黨今舉揭露電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊3年間獲就業安定基金2872萬元補助，質疑又是「奉旨給飯」。羅景壬回應，自己不依賴任何政府機關或政黨維生。國民黨國政基金會副執行長凌濤說，羅景壬該正面回應的是，為何能支領根本不符合就安基金的用途支出？什麼樣的神通廣大能讓羅屢屢簽約拿下巨額經費？

凌濤指出，國民黨今天揭露「零日攻擊」導演羅景壬拿了就業安定基金3年高達2872萬元，羅導演回應避重就輕，只顯示他心虛且不知如何應對，更嚴重的問題可以看出，在民進黨的包庇之下，濫用政府補助正在變成理所當然。

凌濤說，羅景壬說他拿曾拍攝前總統馬英九、國民黨副主席連勝文的影音要來洗業界對羅「綠營御用導演」的封號，外界只知近年羅不僅「巧合」地幫賴清德拍競選影片、現在跟罷團領銜人曹興誠一起鼓吹「零日攻擊」當作大罷免柴火，突然間，覺得公開自己民進黨御用導演感到丟人了嗎？

對於羅景壬稱「做為商業廣告導演，我完全不依賴任何政府機關或政黨維生」，凌濤反問，請問2022到2024連續3年拿就業安定基金的2872萬元是什麼？2024年「零日攻擊」更拿文化部補助7131萬元，難道不是政府機關的錢嗎？難道不是雇主及國人的納稅錢嗎？簡直是睜眼說瞎話。

凌濤說，羅景壬應該正面回應的是，為何貴團隊支領根本不符合就安基金的用途支出？且獲得的2872萬達到未符合用途的55.51%，什麼樣的神通廣大能讓您屢屢簽約拿下巨額經費？其他有才華夠努力的優秀藝文團隊，怎麼沒辦法這麼順利，統統都給綠友友？

凌濤也說，羅景壬如此避重就輕並不意外，當外界質疑為什麼就業安定基金被如此濫用在3部流量之低的短片時，勞動部竟然說胡扯自己沒有補助「零日攻擊」，顯然是直接幫忙逃避話題。國民黨所揭露的是要提醒羅景壬及勞動部長洪申翰，這不是政治攻防，這是探查已涉及弊端的就安基金使用案件，檢調還在旁邊看戲嗎？

凌濤 國民黨 零日攻擊

延伸閱讀

【重磅快評】滋養綠友友免招標 勞動部極懶或目無法紀？

遭藍爆獲就安基金「奉旨給飯」？「零日攻擊」導演羅景壬回應了

勞動部聲明沒補助「零日攻擊」凌濤轟：問A答B 低估全民智慧

國民黨質疑「零日攻擊」補助2,872萬元 不符就安基金規範

相關新聞

不滿？傳卓榮泰聽郭智輝被數落「笑而不語」 行政院說話了

首波罷免失利重挫民進黨，內閣改組呼聲頻傳，媒體報導， 月底將有至少三名部長走人，更傳出行政院長卓榮泰在某次餐敘面對與會者...

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

農業部林業及自然保育署今天舉行記者會，正式公布修正後的《獎勵輔導造林辦法》，並宣布新制即日起正式施行。然而未在本次活動受...

台人設籍陸擬限返台身分條件 蕭旭岑批依據何在

內政部近日預告修正辦法，台灣人因領大陸護照或在大陸設籍而喪失台灣身分，欲申請回復台灣身分時，應符合對台灣國防安全有重大貢...

【重磅快評】滋養綠友友免招標 勞動部極懶或目無法紀？

藍營今天揭露《零日攻擊》導演羅景壬團隊過去3年拿就安基金2872萬元，審計部質疑與就安基金目的不符，藍營呼籲檢調徹查；勞...

吳淑珍出院返家身體虛...傳出一度再昏倒 陳致中說話了

前總統陳水扁夫人吳淑珍15日下午在台南住處昏倒，一度失去呼吸心跳，送醫途中恢復生命徵象，住院觀察約4天，今上午出院返家休...

零日攻擊導演連3年共獲就安基金2872萬拍勞動節宣傳影片 勞部回應了

國民黨今舉行記者會揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在2022年到2024間，連續三年共獲就業安定基金2872萬元拍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。