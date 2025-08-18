羅景壬稱不靠政黨維生 凌濤：羅未說明為何能屢獲不正補助

國民黨今舉揭露電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊3年間獲就業安定基金2872萬元補助，質疑又是「奉旨給飯」。羅景壬回應，自己不依賴任何政府機關或政黨維生。國民黨國政基金會副執行長凌濤說，羅景壬該正面回應的是，為何能支領根本不符合就安基金的用途支出？什麼樣的神通廣大能讓羅屢屢簽約拿下巨額經費？

凌濤指出，國民黨今天揭露「零日攻擊」導演羅景壬拿了就業安定基金3年高達2872萬元，羅導演回應避重就輕，只顯示他心虛且不知如何應對，更嚴重的問題可以看出，在民進黨的包庇之下，濫用政府補助正在變成理所當然。

凌濤說，羅景壬說他拿曾拍攝前總統馬英九、國民黨副主席連勝文的影音要來洗業界對羅「綠營御用導演」的封號，外界只知近年羅不僅「巧合」地幫賴清德拍競選影片、現在跟罷團領銜人曹興誠一起鼓吹「零日攻擊」當作大罷免柴火，突然間，覺得公開自己民進黨御用導演感到丟人了嗎？

對於羅景壬稱「做為商業廣告導演，我完全不依賴任何政府機關或政黨維生」，凌濤反問，請問2022到2024連續3年拿就業安定基金的2872萬元是什麼？2024年「零日攻擊」更拿文化部補助7131萬元，難道不是政府機關的錢嗎？難道不是雇主及國人的納稅錢嗎？簡直是睜眼說瞎話。

凌濤說，羅景壬應該正面回應的是，為何貴團隊支領根本不符合就安基金的用途支出？且獲得的2872萬達到未符合用途的55.51%，什麼樣的神通廣大能讓您屢屢簽約拿下巨額經費？其他有才華夠努力的優秀藝文團隊，怎麼沒辦法這麼順利，統統都給綠友友？

凌濤也說，羅景壬如此避重就輕並不意外，當外界質疑為什麼就業安定基金被如此濫用在3部流量之低的短片時，勞動部竟然說胡扯自己沒有補助「零日攻擊」，顯然是直接幫忙逃避話題。國民黨所揭露的是要提醒羅景壬及勞動部長洪申翰，這不是政治攻防，這是探查已涉及弊端的就安基金使用案件，檢調還在旁邊看戲嗎？

