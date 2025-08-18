政治獵殺柯文哲？ 國土署駁：為單一對象創設獎勵有爭議
台北地方法院審理京華城容積弊案，社運人士蘇偉碩質疑內政部、監察院違反法律見解，針對單一個案進行政治獵殺。內政部國土署發文駁斥，此案由台北市府權責處理，無須報請中央同意；為避免類似案件未依通案性容積獎勵規定，為單一對象創設獎勵項目產生爭議，已請各地方政府特別注意公益與合理性。
國土署表示，京華城公司是依據「都市計畫法」第24條向台北市政府提出自擬細部計畫申請，原址非屬都市更新地區，市府卻準用「都市更新建築容積獎勵辦法」規定之容積獎勵項目，因此被監察院糾正。在監察院99年調查及糾正報告中，有關都市計畫法省市施行細則（台北市土地使用分區管制自治條例）及都市計畫細部計畫書土地使用管制事項中，都有明確的都市計畫容積獎勵規定，中央對於都市計畫法令適用立場迄今均未改變。
國土署指出，雖然細部計畫得訂定容積獎勵項目規定，但獎勵項目及額度應符合公益性及合理性，避免為單一對象創設各種名目的獎勵規定，以符合公平正義。
對於外界指台北市前任市長柯文哲依「都市計畫法」第24條審議的自擬細部計畫案共36案，國土署表示，此權責歸屬地方政府，國土署尊重監察院及司法單位調查權責，如涉及不法之情事，會全力配合偵查，以釐清案情。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言