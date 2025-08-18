政治獵殺柯文哲？ 國土署駁：為單一對象創設獎勵有爭議

台北地方法院審理京華城容積弊案，社運人士蘇偉碩質疑內政部、監察院違反法律見解，針對單一個案進行政治獵殺。內政部國土署發文駁斥，此案由台北市府權責處理，無須報請中央同意；為避免類似案件未依通案性容積獎勵規定，為單一對象創設獎勵項目產生爭議，已請各地方政府特別注意公益與合理性。

國土署表示，京華城公司是依據「都市計畫法」第24條向台北市政府提出自擬細部計畫申請，原址非屬都市更新地區，市府卻準用「都市更新建築容積獎勵辦法」規定之容積獎勵項目，因此被監察院糾正。在監察院99年調查及糾正報告中，有關都市計畫法省市施行細則（台北市土地使用分區管制自治條例）及都市計畫細部計畫書土地使用管制事項中，都有明確的都市計畫容積獎勵規定，中央對於都市計畫法令適用立場迄今均未改變。

國土署指出，雖然細部計畫得訂定容積獎勵項目規定，但獎勵項目及額度應符合公益性及合理性，避免為單一對象創設各種名目的獎勵規定，以符合公平正義。

對於外界指台北市前任市長柯文哲依「都市計畫法」第24條審議的自擬細部計畫案共36案，國土署表示，此權責歸屬地方政府，國土署尊重監察院及司法單位調查權責，如涉及不法之情事，會全力配合偵查，以釐清案情。

