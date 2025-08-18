【重磅快評】滋養綠友友免招標 勞動部極懶或目無法紀？

藍營今天揭露《零日攻擊》導演羅景壬團隊過去3年拿就安基金2872萬元，審計部質疑與就安基金目的不符，藍營呼籲檢調徹查；勞動部隨後發聲明，表示勞動部未補助「零日攻擊」拍攝。勞動部問A答B，根本裝傻，最嚴重的是勞動部連媒體採購都採取開口契約，完全比照災害搶修搶險，真是到了「隨心所欲」的地步了。

羅景壬何許人也？為何能獨拿2872萬、55.51%的「使用目的不符」的就安基金？凌濤給出了答案，原來這個團隊在2024年大選期幫賴清德拍攝競選影片《在路上》。巧的是，賴當選以後，文化部就核定7131萬補助拍攝《零日攻擊》；凌還質疑《在路上》有沒有花政府的錢？還是免費拍攝以換取日後能獲得更多補助？確實是個好問題。

國民黨副發言人康晉瑜拿出審計部報告指出，指就安基金共有5174萬使用目的與基金不符，除了辦理前勞動部長許銘春的演唱會外，還拿來補助《零日攻擊》導演羅景壬的團隊拍攝勞動節主題影片。

凌濤列舉勞動部近3年辦理製作勞動節主題影片採購，羅景壬團隊在2022年拍攝「阿紡洗衣店」，單支影片補助1069萬元，按讚數488；2023年羅接續接了「勞動節主題影片—紙紮篇」，補助971萬元，按讚數1761；2024年羅再拍攝「勞動萬歲—搬家篇」花831萬元，按讚數只有202。三支影片按讚數不過2451，表現乏善可陳 。

同一個團隊，在2024大選前製作推出《在路上》，在大選投票前的點閱前即破一千萬，和三支勞動節影片相比，簡直雲泥之別。令人納悶，這真的是出自同一團隊拍攝的作品嗎？

勞動部獨厚羅景壬的團隊，審計部最大的意見是，勞動部辦理製作這3支主題影片採購均未另案招標，而是直接與該年度文宣媒體通路採購開口契約廠商辦理，但實際委託辦理項目與開口契約品項內容未盡相同，約定採購數量欠缺依據，難以驗核履約結果與約定數量是否相符。

其實，勞動部真的要好好回答的問題不是有沒有補助「零日攻擊」拍攝，因為出錢的是文化部，但勞動部三年丟了兩千多萬元給羅景壬的團隊，這也不是小數目 ，為何就拍不出像《在路上》這種熱門點閱影片？審計部點出的問題看似難懂，但挑明著說就是：這種文宣媒體通路採購可以採開口契約辦理嗎？

要知道的是，政府機關辦理開口契約通常適用三種情況，一是災害搶修搶險，例如道路損壞、水管爆裂等緊急情況，需要快速採購材料和服務。二是數量不確定性高，例如清潔服務、維護保養等，需求數量波動較大。三是零星採購，例如各單位需要隨時依據需求採購，開口契約能簡化流程。

試問，勞動部辦理連續三年辦理勞動節主題影片採購是符合那一種情況？勞動部把理應另案招標的媒體採購案，統統用開口契約給了羅景壬團隊，結果拍出成效欠佳的影片，這些都是人民納稅錢，勞動部想討好高層，但連最起碼的招標程序都省了，不是懶到極點，就是目無法紀了。

商品推薦