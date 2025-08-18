林佳龍：積極籌備國際青年大使協會 讓經驗得以傳承

外交部今天舉行國際青年大使交流計畫出團授旗典禮，部長林佳龍指出，此計畫別具意義，迄今已有17年歷史，共1800名學生參與，為使經驗得以延續而非一次性的活動，目前正積極籌備國際青年大使協會。

外交部舉行「國際青年大使交流計畫出團授旗典禮」，部長林佳龍主持、馬紹爾群島共和國駐台大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）、非政府組織國際事務會執行長江振瑋、2025年國際青年大使訪團成員等人出席，典禮由青年大使以原住民舞蹈揭開序幕呈現集訓成果。

外交部說明，今年共甄選40名具備英語宣傳介紹及文化才藝專長的大專院校學生擔任國際青年大使，赴友邦馬紹爾群島、美國夏威夷及關島進行為期12天拜會交流。由於訪問國及城市均具深厚太平洋島嶼文化傳統，本屆首度甄選熟悉台灣原住民文化的青年及原住民學生參團，盼藉出訪深化與太平洋友邦及區域的連結，展現來自台灣的友誼與活力。

林佳龍致詞表示，此計畫迄今已有17年歷史，共超過1800名大專院校青年參與。今年報名人數共605人，相較去年增加5成，為疫後最多的一屆，錄取率僅6.6%，也就是20名才錄取1名，能入選並代表台灣出訪是榮譽，期望盡情展現才華、多交朋友。

林佳龍也宣布，外交部6月6日在台北賓館舉辦青年大使回娘家的聚會，其中有人建議應成立具備交流功能的平台，因此歷屆青年大使正積極籌備「台灣國際青年大使協會」，目的使經驗得以延續，而非一次性的活動。

卡蒂爾致詞指出，馬紹爾非常重視與全球各地朋友建立鏈結的機會，此目標與青年大使專案不謀而合，各位的到訪更是別具意義，透過音樂、舞蹈、創意及文化激勵當地年輕民眾，相互學習及深化兩國情誼。

