快訊

烏克蘭無望加入NATO！「類北約第五條款」安全有保障？

涉貪解職被目擊超商打工 前政院南服副執行長陳慧玲證實「是我」

逆轉！2女控性侵81次一審30年 行善團長多次上訴判無罪

林佳龍：積極籌備國際青年大使協會 讓經驗得以傳承

中央社／ 台北18日電
外交部長林佳龍。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
外交部長林佳龍。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

外交部今天舉行國際青年大使交流計畫出團授旗典禮，部長林佳龍指出，此計畫別具意義，迄今已有17年歷史，共1800名學生參與，為使經驗得以延續而非一次性的活動，目前正積極籌備國際青年大使協會。

外交部舉行「國際青年大使交流計畫出團授旗典禮」，部長林佳龍主持、馬紹爾群島共和國駐台大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）、非政府組織國際事務會執行長江振瑋、2025年國際青年大使訪團成員等人出席，典禮由青年大使以原住民舞蹈揭開序幕呈現集訓成果。

外交部說明，今年共甄選40名具備英語宣傳介紹及文化才藝專長的大專院校學生擔任國際青年大使，赴友邦馬紹爾群島、美國夏威夷及關島進行為期12天拜會交流。由於訪問國及城市均具深厚太平洋島嶼文化傳統，本屆首度甄選熟悉台灣原住民文化的青年及原住民學生參團，盼藉出訪深化與太平洋友邦及區域的連結，展現來自台灣的友誼與活力。

林佳龍致詞表示，此計畫迄今已有17年歷史，共超過1800名大專院校青年參與。今年報名人數共605人，相較去年增加5成，為疫後最多的一屆，錄取率僅6.6%，也就是20名才錄取1名，能入選並代表台灣出訪是榮譽，期望盡情展現才華、多交朋友。

林佳龍也宣布，外交部6月6日在台北賓館舉辦青年大使回娘家的聚會，其中有人建議應成立具備交流功能的平台，因此歷屆青年大使正積極籌備「台灣國際青年大使協會」，目的使經驗得以延續，而非一次性的活動。

卡蒂爾致詞指出，馬紹爾非常重視與全球各地朋友建立鏈結的機會，此目標與青年大使專案不謀而合，各位的到訪更是別具意義，透過音樂、舞蹈、創意及文化激勵當地年輕民眾，相互學習及深化兩國情誼。

青年 外交部 馬紹爾群島

延伸閱讀

台以醫療合作惹議 林佳龍：未資助屯墾區

評王義川捲性平爭議 林佳龍：他雖受到誤解、但很成熟

失禮南韓爭議 林佳龍：丘高偉拜訪溝通後對方表示理解

內閣改組出任閣揆？外長林佳龍首度親回

相關新聞

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

農業部林業及自然保育署今天舉行記者會，正式公布修正後的《獎勵輔導造林辦法》，並宣布新制即日起正式施行。然而未在本次活動受...

台人設籍陸擬限返台身分條件 蕭旭岑批依據何在

內政部近日預告修正辦法，台灣人因領大陸護照或在大陸設籍而喪失台灣身分，欲申請回復台灣身分時，應符合對台灣國防安全有重大貢...

【重磅快評】滋養綠友友免招標 勞動部極懶或目無法紀？

藍營今天揭露《零日攻擊》導演羅景壬團隊過去3年拿就安基金2872萬元，審計部質疑與就安基金目的不符，藍營呼籲檢調徹查；勞...

吳淑珍出院返家身體虛...傳出一度再昏倒 陳致中說話了

前總統陳水扁夫人吳淑珍15日下午在台南住處昏倒，一度失去呼吸心跳，送醫途中恢復生命徵象，住院觀察約4天，今上午出院返家休...

零日攻擊導演連3年共獲就安基金2872萬拍勞動節宣傳影片 勞部回應了

國民黨今舉行記者會揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在2022年到2024間，連續三年共獲就業安定基金2872萬元拍...

羅景壬稱不靠政黨維生 凌濤：羅未說明為何能屢獲不正補助

國民黨今舉揭露電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊3年間獲就業安定基金2872萬元補助，質疑又是「奉旨給飯」。羅景壬回應，自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。