零日攻擊導演連3年共獲就安基金2872萬拍勞動節宣傳影片 勞部回應了

國民黨今舉行記者會揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在2022年到2024間，連續三年共獲就業安定基金2872萬元拍攝勞動節影片，勞動部就安基金使用再掀爭議。勞動部表示，針對就安基金用途不符項目的支出，已向行政院爭取編列公務預算歸墊，今年起活動、設計、影片及文宣製作等項目，也不再以開口契約方式辦理。

至於羅景壬團隊拍攝的3支勞動節影片，觀看點擊次數偏低，勞動部則說會加強宣傳。

羅景壬稍早於個人臉書強調，自己並不擁有任何公司，合作團隊也從非固定，在忙碌的商業廣告生涯中，抽空為政府或政黨拍片僅是為了理想，做為商業廣告導演，自己完全不依賴任何政府機關或政黨維生。

根據審計部報告指出，勞動部2022至2024年度運用就業安定基金「促進國民就業」及「外國人聘僱管理及許可」等計畫的「政宣費」及「推展費」，統籌辦理勞動節主題影片製作與媒體宣傳、勞動部臉書粉絲團經營管理、年節春聯及紅包袋製作、部長三節禮品採購等案，相關經費支出項目核與就業安定基金設置目的及基金用途規定未符，總計5174萬餘元。

國民黨國政基金會副執行長凌濤質疑，就安基金占未符用途支出的金額高達5174萬元，羅景壬團隊拍攝的3支勞動節影片就高達2872萬元，總比率超過55%。該團隊2022年拍攝勞動節主題影片製作「阿紡洗衣店」，單支影片補助1069萬元，按讚數僅488；2023年「勞動節主題影片—紙紮篇」補助971萬元，按讚數1761；2024年拍攝「勞動萬歲—搬家篇」補助831萬元，按讚數只有202。

審計部報告也指出，2022至2024年度支用就業安定基金政宣費及推展費預算，辦理各項宣導活動，但是民眾觀看點擊次數偏低，顯見影片製作及網路託播效益不明。

勞動部表示，針對就安基金用途不符項目的支出，已向行政院爭取編列明年度的公務預算歸墊就安基金，今年1月也已提出就業安定基金管理運用精進規畫報告，提出爭取合理編列公務預算、律定用途範圍與支用原則、規範廣宣經費使用、強化審議機制、強化內控機制並運用外部稽核及增加公開資訊等作為。

至於為何連續3年的勞動節影片都是由羅景壬團隊拍攝，且都採開口契約？勞動部僅表示，相關勞工業務宣傳均依法依規辦理，並無任何政治考量；今年起活動、設計、影片及文宣製作等項目不再以開口契約方式辦理，將依個別業務需求採專案簽辦採購方式辦理。另針對觀看點擊次數偏低，承諾未來會盡力加強相關宣傳。

