吳淑珍出院返家身體虛...傳出一度再昏倒 陳致中說話了

「在野黨不會砍兒托設立監視器與雲端系統的錢，請衛福部不要牽拖《財劃法》！」藍委陳菁徽、王育敏18日在審查法案時，不滿衛福部次長呂建德說，由於今年中央財政受到影響，希望法條的經費來源改成中央與地方「得」一起負擔系統費用。但呂建德直言，中央的財政狀況本來就會受到影響，「我可以很負責任的說」。

2025-08-18 14:04