吳淑珍出院返家身體虛...傳出一度再昏倒 陳致中說話了

快訊

聯合報／ 記者萬于甄徐白櫻／連線即時報導
前總統陳水扁夫人吳淑珍15日下午在台南住處昏倒，住院觀察約4天，今上午出院返家休養，不料隨即又傳出疑在家吃東西時又昏倒，幸好隨即恢復清醒，並未送醫。圖為吳淑珍兒子陳致中先前貼出照片，非今日。圖／翻攝自陳致中臉書
前總統陳水扁夫人吳淑珍15日下午在台南住處昏倒，一度失去呼吸心跳，送醫途中恢復生命徵象，住院觀察約4天，今上午出院返家休養，不料隨即又傳出疑在家吃東西時又昏倒，幸好隨即恢復清醒，並未送醫；吳的兒子陳致中說，母親身體仍非常虛弱。

陳致中指出，姿勢性低血壓像一顆不定時炸彈，母親出院返家後，血壓還是有可能在短短30秒內驟降，所以要非常、非常注意低血壓狀況，他「時時刻刻都擔心」。

