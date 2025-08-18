京華城容積案遭指政治獵殺！國土署反擊：中央立場至今未變

台北地方法院審理京華城容積案，有人質疑中央見解有誤。內政部國土管理署回應，京華城公司是依據《都市計畫法》第24條向台北市政府提出自擬細部計畫申請，原址並非都市更新地區，市府卻準用「都市更新建築容積獎勵辦法」規定，因此遭監察院糾正，中央對於都市計畫法令適用立場迄今均未改變，容積獎勵項目及額度應符合公益性及合理性，避免為單一對象創設名目。

社運人士蘇偉碩上午召開記者會表示，此案「完全是指鹿為馬」，內政部與監察院違反法律見解，僅針對單一個案進行政治獵殺，只因賴清德總統差點無法取得政權，卻陪葬台灣整個司法公正、都市計畫人員的尊嚴與專業。

國土署進一步指出，監察院在99年調查及糾正報告中，已明確指出台北市政府準用都市更新規定的問題。雖然細部計畫得訂定容積獎勵項目規定，但應符合公平正義，避免爭議。

對於外界指稱台北市前任市長依都市計畫法第24條審議的自擬細部計畫案共36案，國土署表示，該權責歸屬地方政府，國土署尊重監察院及司法單位調查權責，如涉及不法，將全力配合偵查，以釐清案情。

商品推薦