內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
民進黨立委莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片

農業部林業及自然保育署今天舉行記者會，正式公布修正後的《獎勵輔導造林辦法》，並宣布新制即日起正式施行。然而未在本次活動受邀的立委莊瑞雄不請自來，並在致詞時脫口爆料，今天的活動經濟部長郭智輝、環境部長彭啓明未出席，唯一出席的農業部長陳駿季確定留任，暗示郭、彭兩人將會被撤換。

受邀出席的立委高金素梅在本場活動致詞表示，造林政策、森林碳匯等議題，其實也應該邀請相關部會首長參加，也就是經濟部長郭智輝和環境部長彭啓明，對於政策的橫向溝通也有幫助。

莊瑞雄緊接著在高金素梅之後上台致詞，他說，剛才提到的郭、彭兩人沒有受邀出席，今天只有農業部長來，「這大家就不懂了，這代表只有陳駿季部長確定留任。」

林保署表示，因為政策的關係，當初只有邀請經濟委員會的立委，以及高金素梅、伍麗華、陳瑩等幾位原住民籍立委。

陳駿季受訪時僅表示，內閣人事調整屬於行政院長與總統權責，自己完全沒有考慮是否留任內閣，會繼續專注在農民需求與推動農業政策的工作，「自己是事務官出來的，更在乎專業是否符合農民和專業的期待。」

陳駿季 農業部 經濟部長

