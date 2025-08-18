內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任
農業部林業及自然保育署今天舉行記者會，正式公布修正後的《獎勵輔導造林辦法》，並宣布新制即日起正式施行。然而未在本次活動受邀的立委莊瑞雄不請自來，並在致詞時脫口爆料，今天的活動經濟部長郭智輝、環境部長彭啓明未出席，唯一出席的農業部長陳駿季確定留任，暗示郭、彭兩人將會被撤換。
受邀出席的立委高金素梅在本場活動致詞表示，造林政策、森林碳匯等議題，其實也應該邀請相關部會首長參加，也就是經濟部長郭智輝和環境部長彭啓明，對於政策的橫向溝通也有幫助。
莊瑞雄緊接著在高金素梅之後上台致詞，他說，剛才提到的郭、彭兩人沒有受邀出席，今天只有農業部長來，「這大家就不懂了，這代表只有陳駿季部長確定留任。」
林保署表示，因為政策的關係，當初只有邀請經濟委員會的立委，以及高金素梅、伍麗華、陳瑩等幾位原住民籍立委。
陳駿季受訪時僅表示，內閣人事調整屬於行政院長與總統權責，自己完全沒有考慮是否留任內閣，會繼續專注在農民需求與推動農業政策的工作，「自己是事務官出來的，更在乎專業是否符合農民和專業的期待。」
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言