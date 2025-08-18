快訊

民團籲修法廢除區段徵收

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
大埔案法律顧問同時也是律師詹順貴（右二）、社子島自救會發言人李華萍（右三）等多個民團代表今天舉行記者會呼籲，內政部應儘速啟動修法，廢除區段徵收制度，並推動協議式開發，以保障人民居住與財產權益。記者潘俊宏／攝影
大埔案法律顧問同時也是律師詹順貴（右二）、社子島自救會發言人李華萍（右三）等多個民團代表今天舉行記者會呼籲，內政部應儘速啟動修法，廢除區段徵收制度，並推動協議式開發，以保障人民居住與財產權益。記者潘俊宏／攝影

桃園航空城有三件區段徵收判決，確認行政機關恣意將不同意者土地納入區段徵收違法。多個民團今天舉行記者會呼籲，內政部應儘速啟動修法，廢除區段徵收制度，並推動協議式開發，以保障人民居住與財產權益。

社子島自救會發言人李華萍表示，遇到以政策之名，行土地掠奪之實，就是家園被迫遷，真的是很難過的一件事情，這個經歷實在太痛苦了，社子島是全台前5大的迫遷案之一，台灣雖自詡為民主國家，卻沿用威權時代遺留下來的區段徵收機制，以公共利益為名，剝奪人民土地與居住權。

大埔案法律顧問同時也是律師詹順貴表示，從苗栗大埔、彰化高鐵特定區、到航空城案，已經有多件區段徵收案在法院遭判決撤銷或宣告違法，可見現行區段徵收制度已經不堪司法檢驗，遭迫遷居民必須不斷、不斷抗爭 ，只因為他們要守護家園，抵抗地方政府、中央政府及土地投資客的迫害，內政部應儘速啟動修法。

大埔案法律顧問同時也是律師詹順貴（右三）等多個民團代表今天舉行記者會呼籲，內政部應儘速啟動修法，廢除區段徵收制度，並推動協議式開發，以保障人民居住與財產權益。記者潘俊宏／攝影
大埔案法律顧問同時也是律師詹順貴（右三）等多個民團代表今天舉行記者會呼籲，內政部應儘速啟動修法，廢除區段徵收制度，並推動協議式開發，以保障人民居住與財產權益。記者潘俊宏／攝影

航空城 區段徵收

