美國布魯金斯研究院訪台 林佳龍：堅守價值抵禦威權滲透

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍日前陪同總統賴清德接見美國「布魯金斯研究院」學者專家訪團，並表示非常高興再次見到老朋友——布魯金斯研究院中國中心兼台灣研究講座主任何瑞恩（Ryan Hass）率領多位學者來訪。林佳龍表示，相信只要台灣與理念相近國家持續堅守共同價值，攜手維護以規則為基礎的國際秩序，定能共同抵禦威權滲透的挑戰。

林佳龍指出，布魯金斯研究院成立逾百年，是全球極具影響力的國際智庫，長期關注東亞區域局勢，並持續推動國際社會對台灣相關政策議題的理解與認識，布魯金斯研究院提出的專業分析與政策建議也廣受國際重視。

林佳龍表示，面對中國大陸持續透過軍事恫嚇、經濟施壓、統戰滲透及宣傳戰、心理戰等灰色地帶手段，企圖分化台灣社會，總統賴清德已提出「和平四大支柱行動方案」，並成立「全民防衛韌性委員會」，今年三月更公布 17 項具體因應策略，全力捍衛台灣民主、維護印太和平穩定，展現自我防衛決心。

林佳龍說，在全球經貿秩序重組的過程中，外交部將積極落實賴總統政策願景，積極推動「總合外交」，深化與理念相近民主夥伴的鏈結，並將台灣科技力與製造力的優勢發揮至最大效益，實現台灣作為全球中等強國的戰略目標。

林佳龍提到，賴總統在會中也提及，期盼台美共同努力，儘速促成對等關稅與避免雙重課稅協定的共識，確保台灣在「全球民主價值鏈」與「非紅供應鏈」中發揮關鍵作用，進一步鞏固國際經濟地位。台灣珍惜與理念相近國家的情誼，並感謝美國政府、國會及智庫長期跨黨派的堅定支持。

