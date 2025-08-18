勞動部聲明沒補助「零日攻擊」凌濤轟：問A答B 低估全民智慧

國民黨今舉行記者會揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在2022年到2024間，獲得就業安定基金2800多萬元補助，質疑民進黨政府拿人民的納稅錢來滋養綠友友。勞動部聲明並無補助「零日攻擊」拍攝相關計畫，國民黨智庫副執行長凌濤批評，勞動部「問A答B」，簡直低估全民智慧。

勞動部聲明，該部並無補助「零日攻擊」拍攝之相關計畫；相關勞工業務之宣傳均依法依規辦理，並無政治考量。另，針對就業安定基金管理的整體檢討，勞動部已於今年3月向國會及審計部完整說明，並持續落實精進改革計畫。

凌濤指出，羅景壬團隊2022年接下勞動節主題影片製作與媒體宣傳「阿紡洗衣店」高達1069萬多元，按讚數僅488人次。2023年再接下勞動節主題影片及媒體宣傳「2023勞動節主題影片-紙紮篇」，經費高達971萬多元，按讚數1761人次。年接續拍攝勞動節主題影片製作與媒體宣傳「2024勞動萬歲-搬家篇」，花了831萬多元，按讚數僅202人次。

凌濤說，羅景壬團隊總計獲經費合計高達2872萬元，估未符用途支出的5174萬元總額的55.51%，超過五成，這讓其他優秀認真的藝文團體質疑為什麼錢都集中在羅景壬團隊身上？且這筆錢根本不符合就業安定基金的使用目的。

凌濤反批勞動部竟然出來「問A答B」，說他們沒有補助零日攻擊，「有人說你們補助零日攻擊嗎？」簡直低估全民智慧。勞動部長洪申翰面對指控，不是應該儘速立案調查，澄清外界質疑嗎？怎麼是護航綠友友？還是弊案太深不敢查下去？請洪申翰限期調查說明，否則將有更多資料揭露。

